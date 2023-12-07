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觀影說劇／鄭中基扮嚴父暴打「兒子」黃梓樂 不忍想辭演

記者黃保慧／綜合報導
鄭中基扮嚴父暴打「兒子」黃梓樂。(圖：光年映畫提供)
鄭中基扮嚴父暴打「兒子」黃梓樂。(圖：光年映畫提供)

香港電影「年少日記」日前勇奪本屆金馬獎最佳新導演獎和觀眾票選最佳影片獎。男主角盧鎮業飾演的中學老師回憶起充滿暴力與遺憾的童年往事，壓力源全來自於高壓教育的父親。這位父親由影歌視三棲的香港天王鄭中基飾演，他在片中一反喜劇搞笑形象，扮演個性躁狂、不近人情的嚴父。他表示，這次真的當了很壞的父親與丈夫，會對家人家暴，是之前從沒試過的角色，與自己個性也有極大反差。

尤其當著孩子們的面說出傷人的對白，心裡總是覺得非常不舒服，鄭中基都覺得沉重，「對這麼可愛的小朋友，做父親的不是鬧就是打，還要用好難聽的話罵孩子『垃圾』，怎麼能這麼壞？」每次拍完一場戲，鄭中基都會有罪惡感，不斷跟扮演「兒子」的黃梓樂道歉，拍攝期間還曾經有「不如辭演」的念頭出現。

片中鄭中基對黃梓樂體罰，現實中育有兩子女的他則說，打不下手，每每在現場排戲後，心裡都感到相當沉重，其中一場戲鄭中基要在家中用藤條追打黃梓樂，那場戲拍得他相當心痛：「我拍過動作片，都會失手打到人，所以我很怕打到黃梓樂，事前我要確認好所有東西，確定梓樂有墊保護，道具先打自己，試試看有多痛，拍攝時才知道用多少力氣。加上不想看起來打得無力又要重拍，於是跟梓樂講︰『你忍一忍啦，我會很用力打，一次就過關！』」

不過黃梓樂反而叫鄭中基狠狠地打，逼真點不要NG。最終拍了兩次，拍攝效果很好。黃梓樂覺得鄭中基其實拍攝時下手算輕，「拍攝時身上都有保護墊，而且他打完都跟我講對不起。」鄭中基拍完後則笑稱，「年少日記」很棒，導演也很專業優秀，以後絕對不再接演這類型的角色了。

香港 家暴

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