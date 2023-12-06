劉詩詩不畏婚變吳奇隆流言 一身黑現身「燦笑比愛心」

劉詩詩(右)不畏婚變謠言燦笑比愛心。（圖：愛奇藝國際站提供）

由劉詩詩 與劉宇寧領銜主演的古裝傳奇大劇「一念關山」播出後獲得好評，劉宇寧在訪問中提到劉詩詩在片場是「體態監督員」，兩人拍戲時，時刻監督她自己的體態，還會糾正劉宇寧的體態，合作後體態都變好了，網友表示：「看一念關山治好了我的駝背」「每天挺直一小時，明天就做劉詩詩」「媽媽以後再也不用擔心我駝背了」，稱劉詩詩是觀眾們的體態老師，建議開班教學，在網上掀起一股熱潮。

劉詩詩與劉宇寧劇中劇外互動成觀眾焦點，劇中任如意（劉詩詩 飾）與寧遠舟（劉宇寧 飾）強強聯手，彼此從各懷心事的反覆拉扯，到心意相通、相愛，上演古代版史密斯夫婦，帶領關山小隊突破重重難關。近日，兩人以全黑現代造型合體宣傳，在透明電梯中與粉絲揮手互動，劉詩詩還對大家比愛心，看起來沒有受到婚變傳聞影響。

有激動的粉絲對著劉宇寧扯嗓大喊：「寧遠舟！你坐什麼舟來的？」一開始劉宇寧害羞不敢回應，因喊聲不斷，讓他不得不笑著幽默回應：「坐八寶舟(粥)啦！」讓劉詩詩和現場觀眾笑翻。

被問及對對方的初印象和現印象，劉詩詩表示：「對劉宇寧的初印象就是他很幽默，與他合作後，不僅幽默還非常認真專業。」劉宇寧很開心能與劉詩詩合作，開機第一天就和劉詩詩表達，能與自己合作非常感謝她，分享劉詩詩當時跟他說：「大家都是從一個一個小角色演到今天，不會在意其他客觀的想法，一旦認定了劇本和角色就會來這個項目。」大讚她是一個非常專業、非常棒的演員。

劉詩詩在業內的好人緣深受大家喜愛，戲裡戲外都是溫暖的人，在劇中得知劉宇寧喜歡吃甜的、喜歡雕刻，偷偷為他準備糖餅，還送他雕刻刀，戲外飾演李同光的常華森也分享拍戲時，劉詩詩貼心幫他擦鼻涕。劉詩詩還會不時送小禮物給同組演員，對此表示：「與大家的感情很好，已經變成像朋友的關係，在一起工作、一起奮鬥，希望可以讓大家開心一點，所以送小禮物是一份心意。」劉詩詩也被網友封她的作品是「互聯網羽絨服」，一到冬天就想看她的劇取暖。

最近網路上流傳主演群的結局是BE（悲劇結局），讓網友不斷許願「希望關山小隊全員所有人能幸福到最後」，對此劉宇寧表示：「是假的！全員HE！（喜劇結局）」。