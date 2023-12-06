林青霞「滾滾紅塵」俏麗短髮現身上海 暖心舉動曝光

林青霞在上海隨意逛街。（取材自微博）

林青霞日前甫回台領取金馬60終身成就獎，隨後返回中國，近期她現身上海，並曬出與一名女孩「小酷酷」合影，網友好奇女孩的真實身分，被起底原來是林青霞的暖心和溫柔才有這張照片。

林青霞主動跟Cosplay的民眾要求合影。（取材自微博）

林青霞分享和一名棕色短髮女孩的合照，寫下：「在上海街頭，捕捉到一個小酷酷，我上前要求合影，她遲疑了一下，用眼神詢問身邊的伴侶，對方點了點頭。『咔嚓』就這張！」， 網友推測林青霞口中的小酷酷指的是「酷兒」，意指非異性戀族群，不過有網友科普表示應不是酷兒，而是剪短髮的coser，後來該女表示自己是扮成手遊角色「未定事件簿」的男主角「夏彥」，但依舊很意外會被大明星林青霞要求合影，原本還以為只是個親和的大姊姊，「我瘋了...」

林青霞不吝惜與眾多粉絲合。（取材自微博）

另有當地店家在小紅書 打卡偶遇女神，提到當天看到林青霞跟朋友走進店裡，第一眼嚇到不敢相信，即便有人上前打招呼，她也親切回應並聊天，並提到跟年輕時跟張叔平聊到未來想整修房子，還幫女兒挑選了禮物，「還讓我試戴給她（林青霞）看，我何德何能」，最後激動表示：「總而言之是好幸福的小影迷，我真的開心死了啊啊啊啊」。