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那英出事了？帳號停更5個月、湖南衛視刪鏡頭

娛樂新聞組／綜合報導
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）
那英在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被刪掉，傳出是被湖南衛視切割。（取材自微博）

中國歌壇一姐那英傳出被湖南衛視切割，她在綜藝節目「聲生不息」的鏡頭被P掉，引發網友熱議：那英好歹是上一季的C位主咖，這一季光速切割，猜測「那英出事了？」也有網友懷疑是電視台「買熱搜」。那英更傳出帳號已停更五個月，留言區依舊淪陷。

綜合媒體報導，湖南衛視在綜藝節目「聲生不息」中，播放谷建芬老師及學生的畫面，然而大合照中卻故意將那英給截掉了。據報導，那英是谷建芬的學生中具絕對代表性，不理解節目組為什麼刻意避開那英，質疑那英和節目組鬧僵。

此外，節目組播放那英與王菲合唱的「相約1998」，竟然全是王菲的鏡頭，甚至兩人同框還只給王菲近鏡頭，更證明湖南衛視是故意刪掉那英。而節目組還故意放刀郎的「羅剎海市」，更惹網友猜測。不少網友猜測是不是那英出事才會刪鏡頭？甚至有網友猜測是不是得罪了誰。

網友還發現那英很久沒更新動態，她最新的一條動態是在7月12日，到現在已經停更五個月，而之前那英每個星期都會發布動態。

那英今年風波不斷，先是遭網友挖出她諷刺刀郎的歌「是給農民聽的」，接著又被已故歌手李玟生前音檔爆出「中國好聲音」的黑料，一些參賽歌手更直指那英從中「撈油水」，事件發酵，導致那英的活動全部取消。

據了解，那英的超話、留言區已淪陷，不少粉絲留言想知道到底發生什麼事，還跑到工作室評論區，希望能獲得反饋，然而卻始終沒有得任事回覆。

王菲 李玟 中國好聲音

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