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孫儷、鄧超曾抱頭痛哭 兒女冷靜遞紙巾

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超(左)、孫儷(右)一家四口。(取材自微博)
鄧超(左)、孫儷(右)一家四口。(取材自微博)

演出「後宮甄嬛傳」的女星孫儷，曾在蔡康永主持的節目「眾聲」節目中提到，自己不在孩子面前隱藏情緒，她和丈夫鄧超曾經一起在孩子面前痛哭，12歲兒子等等及九歲女兒小花只是冷靜地遞給他們餐巾紙，該片段近日再被挖出討問，引網友大讚「教育觀很正確」。

孫儷、鄧超結婚12年，育有一子一女，是圈中模範夫妻代表之一。身為演員的他們工作忙到不可開交，但為了照顧小朋友，這12年來他們早已達成共識，所以才能做到事業家庭兩兼顧。

孫儷先前在節目中提到自己在戲中很能哭，所以被誤以為平時也很愛哭，但她其實很少因為生氣或受委屈而淚崩。孫儷透露，她和鄧超曾在孩子面前抱頭痛哭，不過兩個小孩只是冷靜地遞給他們餐巾紙，並沒有覺得怎麼樣。

據報導，孫儷表示，自己從不在孩子面前隱藏情緒，若是心情不好，就會直接表明「今天少和我說話」，但她也會向孩子解釋自己狀態不好的原因。對此，蔡康永大讚「很棒的教育」，因為可以讓小孩知道有情緒是正常的，網友也紛紛留言贊同。

今年年初由鄧超執導的電影「中國乒乓」口碑、票房雙雙慘遭滑鐵盧，傳虧損3億人民幣（約4141萬美元），對他打擊不小，還一度被傳出得了抑鬱症，不過多數親友都認為一向樂觀正面的鄧超，不太可能會得憂鬱症

鄧超 孫儷 憂鬱症

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