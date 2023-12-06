五月天否認假唱 官媒狠批「5首歌有問題」律師：恐終身禁唱

五月天11月上海演唱會引發假唱爭議。（圖：相信音樂提供）

知名樂團五月天近日陷入疑似假唱風波，事件發酵，引發多方關注；五月天經紀公司相信音樂發表聲明稱，五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，並表示正積極配合相關執法部門開展調查工作。但中國官媒「人民日報」罕見出手點出其中5首「唱得有問題」，有北京律師認為，若假唱情節嚴重，恐將被「終身禁唱」。

至於影片部落客「麥田農夫」的鑑定方法是否合理？五月天假唱的可能性？假唱、半開麥、墊音等概念如何區分？法律上如何判定假唱？羊城晚報請教了相關專家。

報導指出，據部落客「麥田農夫」在影片中介紹其真假唱鑑定視頻的素材來自粉絲在演唱會上拍攝的視頻，他從中提取出人聲，導入Melodyne修音軟體分析；發現某些歌曲的某些部分，其音高、音準接近準確無誤，由此判定五月天演唱會存在假唱行為。

部落客「聲理學」在微博 進一步解釋判定原理：「我們是用自己的眼睛，看他的人聲波形在軟體的尺度下走得準或不準。…（修音軟體）'準和不準'的標準是赫茲級別的。在赫茲級別的這個標準中，現場演唱，還能夠唱得精準無誤，這就根本不是人類能夠做到的事情——唱得再好的歌手也絕對不可能做到，而且是遠遠不可能做到。」

一名曾擔任多場演唱會音樂總監的音樂人對記者表示，「麥田農夫」的鑑定方法有其合理性：「絕大部分歌手，如果不修音，音準上都會有一定程度的偏差…從該博主發布的分析視頻來看，五月天有些地方準得離譜。」

「麥田農夫」質疑五月天演唱會存在真假混唱的情況：「但有一點很難解釋：為什麼一首歌裡的聲音變化那麼大？而且經常是難度低的部分唱得差，難度高的部分唱得好，這不太合理。」

他表示，以前說的假唱就是直接放錄製好的音頻，但現在已經很少人會完全對口型，歌手有其他方法來保證演出品質。比較常見的就是半開麥，也可以說墊音：「半開麥就是放預錄音軌，但將音量削弱到30%或50%。演唱會演出人員的耳麥都有節拍器，大家是同步的。唱歌的人可以聽著預錄音軌跟唱，這就不容易走音。這有點類似我們唱K的時候放著原唱唱歌，只是說預錄音軌的音量比較低。」還有一種方法，就是讓現場的和聲歌手幫唱。

在他看來，假唱有判定難的問題。演出現場的聲音要分為輸入和輸出兩部分來討論，「有的情況下，歌手全場都開口唱了，他的麥克風也有收音；但現場輸出的時候，歌手的聲音被消掉，觀眾聽到的是預錄音軌。在此情況下，如果交給文化稽查部門的現場音頻中包含歌手演唱音軌，便更難判定是否假唱。」

此外，今年，五月天巡迴演唱會的場次安排非常密集，也引發人們對五月天身體是否吃得消的疑慮。而且，五月天的歌曲「廢嗓」，對聲帶損耗較大。受訪的音樂人坦言，在流行音樂領域，不是說標準唱法就是對的。有時候用科學發聲的方法，反而唱不出那種感覺。

根據現行法律，半開麥、墊音違法嗎？上海市聯合律師事務所胡雪律師解析，法律對假唱的定義有兩個關鍵點：一是「事先錄製」，二是「代替」。「如果是單純地對口型，那必然是假唱。但半開麥的情況更複雜：雖然有事先錄製，但演出者本人還是有發聲，這就沒有達到代替行為。」

報導指出，他認為，隨著音樂產業的發展，有些表演形式的確需要半開麥，但不代表放開錄音軌就是免責的。「例如饒舌、唱跳等形式，業內公認允許半開麥，以達到更好的演出效果。但如果第一句真唱、後面全部以預錄音軌代替，或者只唱難度低的、不唱難度高的，我認為應該被視為假唱。」

半開麥的底線是人必須發聲，但至於音量的比例問題，目前法律還沒規定到那麼細；「我認為，至少現場觀眾應該聽得到現場發出的聲音。消費者花錢買票，自然是希望看到好的表演，而不是聽到『車禍現場』。」歌手本身不可以依賴伴音，還是應該以真唱為主，伴音為輔，不需要刻意製造完美。