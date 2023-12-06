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影帝尷尬了…梁朝偉忘了台詞 對鏡頭放送可愛笑容

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉坦承忘了台詞，尷尬的笑容相當可愛。（取材自官方IG）
梁朝偉坦承忘了台詞，尷尬的笑容相當可愛。（取材自官方IG）

梁朝偉、劉德華兩大香港影帝攜手主演的港產犯罪電影「金手指」即將上映，近日電影公司頻道發放數段花絮，其中梁朝偉罕見忘詞，讓他在鏡頭前露出尷尬笑容，網友嗨笑：影帝也有這麼可愛的一面。

「金手指」改編自八十年代的「佳寧集團案」，劇情講述上市公司嘉文集團在幾年間崛起到沒落清盤，讓股票市場蒸發過百億元，集團創辦人程一言（梁朝偉　飾）也由股民偶像變成過街老鼠；在廉政公署調查主任劉啟源（劉德華　飾）長達15年的搜證及跨境調查下，發展案中有案、更牽涉數宗命案及香港上流社會。

早於今年初的香港國際影視展上，「金手指」便在發布會上公開首段預告片，梁朝偉於戲中不論造型與談吐均展現一股土豪霸氣，與平素低調寡言的形象大相徑庭。香港01報導指出，連日來，「金手指」透過電影公司頻道發放數段花絮段片，讓期待電影上映的觀眾率先窺探兩大影帝在「金手指」鏡頭後的互動與形象，其中梁朝偉在拍攝期間竟然罕有忘詞，令他面露尷尬笑容，更顯這位影帝的可愛一面。

在花絮片段中，梁朝偉梳起一頭微鬈短髮、身穿棕色西裝手挽公事包，在拍攝現場對著鏡頭、面露尷尬笑容表示：「我唔記得咗台詞！突然之間，blank（空白）咗呀！」然後不斷練習台詞咬字發音，嘗試繼續該幕拍攝。

報導指出，原來難倒演出經驗豐富的梁朝偉的，是劇本中的一句鄉下話台詞，為了要準確流利而自然地說出，的確相當考工夫。梁朝偉在鏡頭前直認忘記劇本台詞，尷尬的笑容相當可愛。

梁朝偉笑指腦海突然變得一片空白。（取材自官方IG）
梁朝偉笑指腦海突然變得一片空白。（取材自官方IG）

梁朝偉 香港

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