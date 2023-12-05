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范冰冰談被封殺：能救你的人只有自己

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰盛裝現身新加坡國際電影節。（取材自微博）
范冰冰盛裝現身新加坡國際電影節。（取材自微博）

范冰冰獲本屆新加坡國際電影節頒發「Cinema Icon Award」，她在座談會中談及被封殺後，由低谷重回正軌的心路歷程，直言：「能救你的人只有自己」。她認為「一個演員有的時候需要一些時間的沉澱」，明言在自己沉澱過程裡親眼去看許多不一樣的人生故事、人物生活。

受「陰陽合約」逃稅風波影響，范冰冰遭無限期封殺，她在新加坡國際電影節的座談會上分享心聲：「我自己後來慢慢走過這段路程，我覺得能救你的人只有你自己，只有你的那束光照在了身上，跟著這個光往前走，你才有可能走出迷霧，否則你永遠在等待別人，這是一件很不現實的事情。」

范冰冰表示，雖然過程困難，但同時亦學到許多新事物：「即使會有遺憾、痛苦、脆弱，但我還是得繼續好好生活」。她說，演員具有獨特的生命周期，在人生的長河裡經歷高低起伏，「我覺得一個演員有的時候需要一些時間的沉澱，對我自己來說，可能我有一年拍過七、八部電影的時候，也有休息幾年，然後再看到一個全新的故事、人物對我的觸動。」 

電影節現場有大批粉絲為見冰冰一面慕名前來。（取材自微博）
電影節現場有大批粉絲為見冰冰一面慕名前來。（取材自微博）

她也強調自己沒有中斷或遠離演戲，「演戲對我來說是一件非常非常重要、並且一生去追求的事業，但生活裡面其實還有很多其他的事情」，所以這幾年裡她看了更多電影、跟很多電影人交流，做一點以前很想做但沒有做的事情，「是一個不一樣的經歷。」

近期范冰冰頻頻亮相各大海外電影節，她以行動證明如何靠自己絕處逢生。

范冰冰盛裝現身新加坡國際電影節。（取材自Instagram）
范冰冰盛裝現身新加坡國際電影節。（取材自Instagram）

范冰冰 新加坡

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