我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

吳謹言「延禧」暴紅 揭個性佛系隨緣

記者陳慧貞／綜合報導
許凱(右)、吳謹言繼「延禧攻略」後再度合作「尚食」。（圖：八大電視提供）
許凱(右)、吳謹言繼「延禧攻略」後再度合作「尚食」。（圖：八大電視提供）

吳謹言、許凱以宮鬥劇「延禧攻略」魏瓔珞、傅恆角色暴紅，走紅後，兩 人再度搭檔主演的美食宮鬥劇「尚食」備受關注，談到私下性格與兩作品角色差異，吳謹言受訪直言：「都不太符合。」她自揭個性佛系隨緣，兩個角色共通點同樣擁有堅韌性格，一定要完成自己的目標，她表示：「姚子衿是那種我走一步，其實已經看到了七步之外；魏瓔珞更像是那種走一步看一步，神擋殺神的感覺。」

許凱、吳謹言在「延禧攻略」中的「傅瓔CP」無疾而終的情感，在「尚食」終於讓劇迷盼到開花結果。劇中，許凱飾演皇太孫，吳謹言則是尚食局的庖廚，因一次送上醉棗答謝皇太孫的赦免，滋味擄獲人心，自此被許凱欽點負責送膳，兩人也漸漸產生情愫。

兩人談到對戲默契，許凱表示因不是第一次合作，對彼此都很熟悉，私下也是好友，「不需要磨合，一上來就可以演，效率很高。」至於是否因熟識關係，拍起親密戲會害羞？兩人默契更佳，異口同聲：「大家都是專業演員，不會的，在那一刻我們就是朱瞻基和姚子衿。」

「尚食」幕後花絮中，主創團隊分享光是料理就拍攝了近1000道的宮廷美食，吳謹言坦言在此是個完全不會做飯，基本不進廚房的人，拍攝期間特別學切菜、翻鍋等料理技巧，還學會一道拿手菜：「一個聽起來很離譜、但其實很好吃的菜：榴槤燉雞。」而這也是她至今難忘的宮廷料理，而許凱則稱最難忘的滋味還是媽媽的飯菜香，「家人做的每一道菜，走到哪裡都會讓我念念不忘。尤其在外面工作的時候，會非常思念媽媽做的飯。」

上一則

息影宣言？尼可拉斯凱吉：還剩3、4部「拍完就收山」

下一則

林書豪挑戰播報 沈春華想回幕前

延伸閱讀

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫
拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」
「延禧攻略」女星被傳同居、洗腦積極備孕？ 老闆說話了

「延禧攻略」女星被傳同居、洗腦積極備孕？ 老闆說話了
吳謹言1年都沒戲拍 網傳與他「正積極備孕」

吳謹言1年都沒戲拍 網傳與他「正積極備孕」

熱門新聞

艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議