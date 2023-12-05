吳謹言「延禧」暴紅 揭個性佛系隨緣

許凱(右)、吳謹言繼「延禧攻略」後再度合作「尚食」。（圖：八大電視提供）

吳謹言、許凱以宮鬥劇「延禧攻略」魏瓔珞、傅恆角色暴紅，走紅後，兩 人再度搭檔主演的美食宮鬥劇「尚食」備受關注，談到私下性格與兩作品角色差異，吳謹言受訪直言：「都不太符合。」她自揭個性佛系隨緣，兩個角色共通點同樣擁有堅韌性格，一定要完成自己的目標，她表示：「姚子衿是那種我走一步，其實已經看到了七步之外；魏瓔珞更像是那種走一步看一步，神擋殺神的感覺。」

許凱、吳謹言在「延禧攻略」中的「傅瓔CP」無疾而終的情感，在「尚食」終於讓劇迷盼到開花結果。劇中，許凱飾演皇太孫，吳謹言則是尚食局的庖廚，因一次送上醉棗答謝皇太孫的赦免，滋味擄獲人心，自此被許凱欽點負責送膳，兩人也漸漸產生情愫。

兩人談到對戲默契，許凱表示因不是第一次合作，對彼此都很熟悉，私下也是好友，「不需要磨合，一上來就可以演，效率很高。」至於是否因熟識關係，拍起親密戲會害羞？兩人默契更佳，異口同聲：「大家都是專業演員，不會的，在那一刻我們就是朱瞻基和姚子衿。」

「尚食」幕後花絮中，主創團隊分享光是料理就拍攝了近1000道的宮廷美食，吳謹言坦言在此是個完全不會做飯，基本不進廚房的人，拍攝期間特別學切菜、翻鍋等料理技巧，還學會一道拿手菜：「一個聽起來很離譜、但其實很好吃的菜：榴槤燉雞。」而這也是她至今難忘的宮廷料理，而許凱則稱最難忘的滋味還是媽媽的飯菜香，「家人做的每一道菜，走到哪裡都會讓我念念不忘。尤其在外面工作的時候，會非常思念媽媽做的飯。」