吳奇隆一席話撇婚變 「最後誰留身邊最重要」

吳奇隆(右)、劉詩詩屢傳婚變。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩 與台灣男星吳奇隆 拍攝電視劇「步步驚心」後假戲真做，2015年結婚，多次傳出婚變。網路又傳出兩人「今年到2025年上半年隨時官宣」，且2022年時婚姻狀況就已「破裂的不可調和」，已著手分割財產，而吳奇隆在上節目時透露一席話洩兩人婚姻現況。

吳奇隆在綜藝節目「舌尖上的鄉村」上罕見提及對生活的想法與感悟，「我覺得在外面跑時間久了、經歷多了，自然就會知道誰會是重要的，誰是最後能夠留在身邊、誰是會默默陪在你身邊的，但是你可能會一直忽略的，其實我這幾年會刻意地把表演工作減少，花時間回家陪小朋友，適當的慢慢地調整自己，如果你一點有這樣的認知，就能夠早點有溫暖快樂的家庭生活。」從話中能窺見他目前婚姻與家庭生活的現況。

影片曝光後，掀起網友熱議。一派網友認為，「我覺得他意思是劉詩詩沒有減少工作量」、「我覺得他們離婚了」。另一派網友則覺得不要過度解讀，「天天盼著別人離婚的到底是什麼心理啊」、「網友真的是見不得別人好，爸爸減少工作陪孩子就要被罵」、「為什麼總是要過度解讀。盼人離婚也不能這樣。」