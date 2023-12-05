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「一念關山」使用替身？劉詩詩認了 哽咽回應

娛樂新聞組／即時報導
劉詩詩在「一念關山」中飾演美女殺手。(圖／iQIYI國際站提供)
劉詩詩在「一念關山」中飾演美女殺手。(圖／iQIYI國際站提供)

劉詩詩與劉宇寧領銜主演的古裝傳奇大劇「一念關山」在iQIYI國際版熱播中，因為緊湊的劇情走向加上流暢的打戲，整體製作畫面和服化道都非常符合當代美學，不僅對顏值、演技均在線的劉詩詩讚譽有加，二位在劇中的平等感情線處理得恰到好處。不過劉詩詩在武打戲的部分被部分觀眾質疑是否「大量使用替身」，她接受採訪時數度哽咽回應。

許多觀眾看了「一念關山」，相當喜愛劉詩詩所扮演的女主角以及整體故事線，豈料有部分觀眾質疑劉詩詩使用的大量的替身完成武打戲，認為她不夠專注。劉詩詩於4日回應打戲拍攝內容表示，自己也有拍攝同款鏡頭，但剪輯時卻被替換成替身的，令她無奈。

對於劉詩詩的解釋，網友熱議，「有替身是很正常的，有一些高難度動作，只有專業替身才能做的完美，這和演員敬不敬業沒關係」、「一般演員打得再好也不如那些專業的武術替身老師啊」、「裡面我根本看不出有替身啊，只覺得詩詩打戲超好看」

《一念關山》男主角劉宇寧也紅火了。但他曾被質疑選角，對此他表示：「每個人心裡都有自己的寧遠舟，角色的魅力是每個演員努力的方向，感謝大家討論寧遠舟，這是我的榮幸。」不僅讓許多網友留言道歉「我錯了」，他的演技和台詞功力播出後也讓大家驚喜，收穫眾多網友們一番好評。

劉詩詩

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