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陸男星取消演唱會 機酒錢都賠 網：比公司出差還好

娛樂新聞╱即時報導
王嘉爾因病緊急取消演唱會。(取材自臉書)
王嘉爾因病緊急取消演唱會。(取材自臉書)

韓團GOT7出身的香港男星王嘉爾，近年將演藝重心轉移到大陸發展，人氣不斷攀升。近期他展開個人巡演《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》，日前原定於2日舉辦北京場，卻因健康因素在演唱會前一天取消演出。他4日公開補償方案，宣布機酒錢都賠，讓粉絲感動直呼「太良心了」。

綜合媒體報導，華樂非凡4日在微博公告王嘉爾北京演唱會補償事宜，表示只要提供特定期間內所訂購的機票或火車票、住宿訂單證明，就能向官方申請報銷。火車票採實報實銷；國內機票報銷上限為1人單程人民幣2000元（約280美元），國際機票1人單程人民幣5000元（約700美元）；北京當地飯店報銷上限則為1人1晚人民幣800元（約112美元）。

補償方案公布後，引粉絲感動留言「非常有誠意了」、「這個標準比我們公司出差好多了」、「王嘉爾你是真把我們當家人啊」、「我甚至以為我在單位走差旅報銷」。

據報導，先前薛之謙成都演唱會也因為他前一天半夜發燒到39度，且扁桃腺發炎嚴重，他唱了一個多小時後體力無法支撐，穿著貓熊裝的薛之謙竟向歌迷下跪道歉，並說明無法繼續演唱原因，讓很多歌迷心疼。就在這種情況薛之謙不改幽默本色，問台下歌迷「這時候你們應該喊什麼？」接著薛之謙自問自答「退票，這次我准了」。

香港 微博

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