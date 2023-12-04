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劉詩詩古裝打戲太殺 網讚：不輸章子怡

記者陳慧貞／綜合報導
劉詩詩在「一念關山」中顏值演技、流暢打戲討論度高成年度爆款。(圖：iQIYI國際站提供)
劉詩詩在「一念關山」中顏值演技、流暢打戲討論度高成年度爆款。(圖：iQIYI國際站提供)

由女星劉詩詩、劉宇寧主演古裝傳奇大劇「一念關山」自首播以來，熱度居高不下。兩人分飾的天下第一刺客與武功高手的角色設定，加上導演運鏡唯美，緊湊劇情、流暢打戲，戲一播出就讓觀眾看了大呼過癮，尤其劉詩詩的武打戲，更被網友讚為「不輸章子怡『一代宗師』宮二」。

劉詩詩時隔六年回歸古裝劇，在「一念關山」飾演武藝高強、外冷內熱的殺手「任如意」，有「古裝第一美女」封號的她，女神歸位氣勢不凡，網路討論度飆升，劇中又美又颯的氣勢，無論造型、婀娜多姿舞技，還是打戲動作行雲流水，一段遭狼群圍攻後，用傷口疼掩飾淚水與絕望的戲，更令觀眾大讚：「美強慘的極致」、「演技、美貌一樣令人驚心動魄」。

劇中，劉詩詩與劉宇寧原是敵對陣營的頂級高手，卻在交手過程中，逐漸被對方吸引，儘管收視不俗，但最近播出的打戲卻引發爭議，事實上，劇組在高手過招之間依然採用替身演員，但替身露臉鏡頭竟全被馬賽克，為此還引發兩派網友論戰，一派認為此舉不尊重替身演員，另一派可能是高級酸，認為：「若不打馬賽克，豈不是穿幫了。」

該劇儘管武打戲、感情戲受好評，但男主角劉宇寧一開始曾被質疑選角，被指「儀態不佳」及「顏值不達標」兩大敗筆，還被網友嘲諷「古裝醜男」，他坦言：「每個人心裡都有自己的寧遠舟，角色的魅力是每個演員努力的方向，感謝大家討論寧遠舟，這是我的榮幸。」不過隨著戲的播出，他靠演技受肯定，還有許多網友留言道歉：「我錯了。」

劉詩詩(左)、劉宇寧在「一念關山」擦出愛火。(圖：iQIYI國際站提供)
劉詩詩(左)、劉宇寧在「一念關山」擦出愛火。(圖：iQIYI國際站提供)

劉詩詩

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