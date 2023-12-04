謝娜自曝二胎後產後抑鬱 錄節目被治癒

謝娜透露自己在生完二胎後得了產後抑鬱症。(取材自微博)

在最新的一期「我們的美好生活」中，主持人謝娜透露自己在生完二胎後得了產後抑鬱症，做什麼都提不起興趣，心情的持續低落也導致自己狀態越來越差，整個人都變得很脆弱，但也因為錄製節目而被治癒。

新浪報導，謝娜透露，她覺得自己是一個樂天派的人，但是生完二胎的那段時間就是很擰巴，一點點小事就很想哭。直到張杰在演唱會受傷之後，她像一下子醒了一樣，開始調整好自己的心態。

另據搜狐報導，謝娜的產後抑鬱在錄製節目「朋友請聽好」時也被治癒。她表示在節目中不斷替觀眾解決遇到的困難，在感受他人事情的同時也會有很多自己內心的感受。她用自己的力量幫助了他人，也從他人身上收穫到了力量，所以這慢慢從抑鬱症的深坑裡爬了出來。

節目播出後，謝娜的這段經歷讓大家感到非常震驚，同時網友們在她的社群媒體 下留言安慰，不過網友也吐糟謝娜的主持功底。日前雙11晚會上，觀眾看到何炅和謝娜再次搭檔主持，紛紛高喊「青春回來了」，但謝娜接下來的表示，遭到不少網友吐槽。