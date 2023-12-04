我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

戚薇嫁韓裔男星曝「懷孕找不到工作」淚崩 後改口揭真相

記者陳慧貞／綜合報導
李承鉉(右)與戚薇結婚九年。(取材自微博)
李承鉉(右)與戚薇結婚九年。(取材自微博)

大陸女星戚薇與韓裔男星李承鉉結婚九年，婚後育有一雙兒女，夫妻倆經常上節目分享家庭生活。但她近期上節目自曝懷第二胎期間，曾因沒收到工作訊息，曾恐慌到覺得「不被需要」而淚崩，引發網友熱議，甚至關鍵字「戚薇懷二胎時找不到工作」還一度登上微博熱搜。在看到新聞發酵後，戚薇也趕緊發文澄清當時並沒有找不到工作，也無產前產後抑鬱，只是經歷了懷孕時都會有的「情緒波動」。

戚薇日前上節目「火星情報局」，自曝有起床後看手機訊息的習慣，透露稍有空檔沒看，就會有上百則訊息。但懷二胎時，某天卻發現手機裡一則訊息都沒有，讓她頓時感覺「不被需要」的失落感一湧而上，忍不住落淚，轉念還以「朋友和工作團隊在忙其他事情」為由自我安慰。

而節目播出後，一時之間「戚薇懷二胎找不到工作」頓時登上熱搜，立刻引發網友討論，紛紛留言「戚薇都找不到工作，那我更找不到了」，也有網友認同「懷孕的女人都不容易」。眼看網友議論紛紛，戚薇趕緊澄清：「我沒有產前抑鬱，也沒有產後抑鬱，我沒有抑鬱過，也沒有因為懷孕而找不到工作。」

戚薇也稱當時只是經歷媽媽們在懷孕會經歷的「情緒波動」，並解釋自己只想鼓勵正在孕期的準媽咪不必焦慮、緊張，「希望身邊的家人朋友可以多給準媽咪們一些陪伴和關愛，一起開心迎接寶貝們的到來，要把我的孕期好運氣傳遞給每一位準媽媽」。

戚薇澄清懷二胎時並沒有找不到工作而抑鬱。(取材自微博)
戚薇澄清懷二胎時並沒有找不到工作而抑鬱。(取材自微博)

韓裔 火星 微博

上一則

楊紫-20℃直播數小時 光腿凍紅惹心疼

下一則

參加張艾嘉兒婚宴 柯震東1.5小時就醉了…昏睡糗樣被拍

延伸閱讀

戚薇「懷孕找不到工作」哭了 揭真相：當媽都有經歷過

戚薇「懷孕找不到工作」哭了 揭真相：當媽都有經歷過
獨／引產後再拚懷孕吐原因 趙小僑認不敢目睹胎停寶寶

獨／引產後再拚懷孕吐原因 趙小僑認不敢目睹胎停寶寶
腦傷兒一度「直視太陽沒反應」 1狀況惹媽路邊淚崩

腦傷兒一度「直視太陽沒反應」 1狀況惹媽路邊淚崩
達文西手術精準切除子宮肌瘤

達文西手術精準切除子宮肌瘤

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷