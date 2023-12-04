戚薇嫁韓裔男星曝「懷孕找不到工作」淚崩 後改口揭真相

李承鉉(右)與戚薇結婚九年。(取材自微博)

大陸女星戚薇與韓裔 男星李承鉉結婚九年，婚後育有一雙兒女，夫妻倆經常上節目分享家庭生活。但她近期上節目自曝懷第二胎期間，曾因沒收到工作訊息，曾恐慌到覺得「不被需要」而淚崩，引發網友熱議，甚至關鍵字「戚薇懷二胎時找不到工作」還一度登上微博 熱搜。在看到新聞發酵後，戚薇也趕緊發文澄清當時並沒有找不到工作，也無產前產後抑鬱，只是經歷了懷孕時都會有的「情緒波動」。

戚薇日前上節目「火星 情報局」，自曝有起床後看手機訊息的習慣，透露稍有空檔沒看，就會有上百則訊息。但懷二胎時，某天卻發現手機裡一則訊息都沒有，讓她頓時感覺「不被需要」的失落感一湧而上，忍不住落淚，轉念還以「朋友和工作團隊在忙其他事情」為由自我安慰。

而節目播出後，一時之間「戚薇懷二胎找不到工作」頓時登上熱搜，立刻引發網友討論，紛紛留言「戚薇都找不到工作，那我更找不到了」，也有網友認同「懷孕的女人都不容易」。眼看網友議論紛紛，戚薇趕緊澄清：「我沒有產前抑鬱，也沒有產後抑鬱，我沒有抑鬱過，也沒有因為懷孕而找不到工作。」