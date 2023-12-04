我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

海清曝演「我本是高山」後勁大：會影響很久很久

娛樂新聞組／綜合報導
海清自曝演「我本是高山」的後勁很大。(取材自微博)
海清自曝演「我本是高山」的後勁很大。(取材自微博)

戲骨級演員海清主演的「我本是高山」近日上映，很多人看了以後感觸良多。海清受訪時，自曝演這部電影的後勁很大，還說「張桂梅」會影響她很久很久。

「我本是高山」是根據「燃燈校長」張桂梅的事蹟改編的，眾所周知，張桂梅校長是「感動中國2020年度人物」，她的光榮事跡，多次被媒體報導，為大眾所熟悉。

「我本是高山」故事感人至深，不少觀眾看了以後潸然淚下，甚至還有人看了好幾遍。該片講述了她以「教書救人」為己任，引領大山深處的女孩們熱烈生長、打破命運牢籠的動人故事。

海清這次演張桂梅一角，她覺得收穫很大，海清坦言，張桂梅老師對自己的影響短期無法用語言總結，會持續很久很久。不得不說，這部戲後勁真的很大。

海清還說，如果可以重演一遍，他覺得自己的演技能再提高四、五十分。

據悉，海清為了演繹張桂梅校長，花了兩年的時間來體驗和準備角色，並且實地探訪張桂梅，親身感受張桂梅的人格魅力。

不過，「我本是高山」劇情被網友指出，有涉及污名化女性之嫌，故事原型的學生父親酗酒家暴，但在影片中酗酒家暴的人卻變成了學生母親。不少網友質疑這個改動一點也不合理。此外，由胡歌飾演張桂梅丈夫也惹來網友質疑「角色多餘，不如刪掉」。

「我本是高山」中張桂梅與女學生。(取材自微博)
「我本是高山」中張桂梅與女學生。(取材自微博)

家暴 胡歌

上一則

五月天假唱？上海官方將檢測演唱會影片後公布結果

下一則

謝娜自曝二胎後產後抑鬱 錄節目被治癒

延伸閱讀

6個月大嬰兒被丟下15樓慘死 丈夫控25歲狠母曾揚言「殺了孩子」

6個月大嬰兒被丟下15樓慘死 丈夫控25歲狠母曾揚言「殺了孩子」
野外用完的手紙要不要帶走? 胡歌、劉濤吵上熱搜

野外用完的手紙要不要帶走? 胡歌、劉濤吵上熱搜
一度吵到終止拍攝… 胡歌、劉濤「手紙之爭」吵上熱搜

一度吵到終止拍攝… 胡歌、劉濤「手紙之爭」吵上熱搜
胡歌電影路又翻車 客串挨批多餘「不如刪掉」

胡歌電影路又翻車 客串挨批多餘「不如刪掉」

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
艾瑪華森成為擔任主角時，全球總票房最高女星的亞軍，迪士尼真人版「美女與野獸」熱賣幫助很大。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

2023-12-03 10:31
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
林青霞日前返台領取金馬獎終身成就獎。（記者吳致碩／攝影）

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

2023-12-02 19:14
游天翼（左）與王令塵不時大方秀恩愛。圖／Number One PR Communication Limited提供

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

2023-12-02 10:09

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷