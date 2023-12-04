香港第一代霸氣烈女 58歲開深V讓人驚嘆

夏文汐與姪女鄧伊婷。(取材自IG)

58歲資深女星夏文汐因演出「唐朝豪放女」爆紅，被封為香港 第一代霸氣烈女，和台灣富商丈夫黃冠博結婚後淡出演藝圈，並移居美國。近日她迎來58歲生日，姪女鄧伊婷為她慶生並在社群曝光合照，夏文汐內搭性感黑色蕾絲，凍齡模樣讓網友驚嘆。

夏文汐當年美照。（取材自IG）

綜合媒體報導，夏文汐日前迎來58歲生日，姪女鄧伊婷在社群分享慶生照，並寫下：「美麗動人的姑姐，happy birthday！祝你身體健康！開開心心！永遠都美麗。」

畫面中兩人均穿黑色調上衣，能見到夏文汐內搭深V蕾絲，整體保養非常好，而姪女鄧伊婷僅露出水蛇腰。粉絲留言：「一樣是美女」、「再次證明美麗是有遺傳」，更有人指她們似姊妹。

夏文汐與姪女鄧伊婷。(取材自IG)

夏文汐1986年以「花街時代」獲香港金像獎最佳女主角提名，更被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」，演藝事業備受看好的她，到台接拍楊佩佩武俠劇「新龍門客棧」、「神鵰俠侶」，因此與台灣富商黃冠博相識，夏文汐毫不留戀淡出演藝圈為愛出走，在美國結婚，為人妻母好幾年，偶爾接一些戲滿足戲癮。 近幾年她傳似乎人生中又進入新的階段，不僅以自由身之姿復出接演TVB港劇「逆緣」，和黎諾懿的螢幕姐弟戀引起熱烈話題，也透露私下不乏小鮮肉追求，只是她沒有答應。

年初疫情 進入尾聲，夏文汐才在社群網站 宣布要重回華人演藝界，現在先以抖音為主要的平台，發出好幾支短片，讓人看到她的最新丰采。