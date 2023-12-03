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佘詩曼「新聞女王」爆款 TVB又殺回來了…

娛樂新聞組／即時報導
佘詩曼在「新聞女王」演繹職場女強人。（取材自羊城晚報）
佘詩曼在「新聞女王」演繹職場女強人。（取材自羊城晚報）

優酷和TVB共同出品的劇集「新聞女王」自開播以來話題不斷，豆瓣評分從7.9分一路漲至8.2分，無論是討論度還是口碑度都令人關注。佘詩曼時隔多年重回TVB領銜主演，講述新聞主播文慧心（佘詩曼飾）為攀上管理層之位，與對手纏鬥、同良知拉扯，在權力間不斷遊走的故事，讓不少劇迷頗為驚喜，直呼「TVB又殺回來了」。

據羊城晚報報導，「新聞女王」塑造一批立體的女性角色，理想、野心和慾望讓她們尤其鮮活。大女主角文慧心氣場全開，與職場死對頭梁景仁（馬國明飾）的鬥法頗為精采；這裡沒人披著職場外衣談戀愛，全員搞事業、拒絕「戀愛腦」的風格讓觀眾眼前一亮。

「我們並非為了討好女性或任何觀眾而刻意做這部劇。」總監製鐘澍佳在接受採訪時說，「女性在職場上比男性面臨更多困難，這是不能迴避的，也是這個故事的起點。」他將「新聞女王」定義為一部女性群像劇：「希望讓大家看到，女性如何憑藉自己的努力在職場打拼求生，用自己的方式站穩腳跟，追逐夢想。」

「新聞女王」的女性角色非常出彩，鐘澍佳表示，「其實我們不需要做太多準備，因為身邊有太多優秀的職場女性了。香港很多大機構和大企業的主管都是女性，TVB的編劇團隊大部分也是女性。身為創作者，我們只需要把日常的觀察合理運用在電視劇裡就好。」

至於為何選擇佘詩曼來演文慧心，鐘澍佳則直言：「沒有佘詩曼，應該就不會開拍『新聞女王』。從表演技巧、形象氣場，再到個人個性、對工作的投入，她就是唯一適合演文慧心的演員。」

他表示，佘詩曼的性格很「大姐大」，很會照顧別人，會直接用行動表達關心，而不是說太多。「例如她看到你今天咳嗽，明天就會帶藥水送給你」。在表演上，佘詩曼也總是給其他同事鼓勵和幫助，這些也是文慧心的特質：看起來高冷，其實很溫柔。

被問到被佘詩曼哪一場戲打動？鐘澍佳說，文慧心與同事兼男友陳子傑偶遇賊王的那一場。阿傑在槍戰中受傷，文慧心整個人發抖，卻還要扛起攝影機繼續拍攝。這個新聞讓她成為「新聞女王」，但也讓她失去了最重要的感情，讓她背負起愧疚和後悔。

至於有觀眾認為「新聞女王」表現有點誇張，例如記者比警察更早到達案發現場；據報導，鐘澍佳說，有時候真實事件也自帶戲劇性，其實在香港，記者比警察更早到達是經常發生的。

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