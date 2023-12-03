頂狗啃頭 Baby前衛海外登封

Angelababy登上時尚雜誌「GRAZIA」封面。（取材自Instagram）

女星Angelababy （楊穎）9月底現身觀賞BLACKPINK成員Lisa瘋馬秀後，疑似被中國官方軟封殺，不僅微博與抖音 都受到限制，她也缺席「奔跑吧」特別季錄製以及「聽說很好吃3」演出片段遭刪。另外也有網友捕捉她深夜帶兒子掛急診的憔悴樣貌，讓粉絲感到十分心疼。

雖然她事業受到影響，不過海外時尚圈卻十分歡迎她。時尚雜誌「GRAZIA」最新一期封面就由她擔任，且內文還用「陸版金卡達夏」來形容她。Angelababy在這系列拍攝中挑戰螢光粉狗啃頭搭配白西裝的造型，這組照片還用仰視角度拍攝，整體散發怪誕又前衛的氛圍。另外還有一張臉部特寫近照以及正常全身照，不過原本身形纖細的她看上去更加弱不禁風，消瘦模樣再次引起粉絲關注。