我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

頂狗啃頭 Baby前衛海外登封

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy登上時尚雜誌「GRAZIA」封面。（取材自Instagram）
Angelababy登上時尚雜誌「GRAZIA」封面。（取材自Instagram）

女星Angelababy（楊穎）9月底現身觀賞BLACKPINK成員Lisa瘋馬秀後，疑似被中國官方軟封殺，不僅微博與抖音都受到限制，她也缺席「奔跑吧」特別季錄製以及「聽說很好吃3」演出片段遭刪。另外也有網友捕捉她深夜帶兒子掛急診的憔悴樣貌，讓粉絲感到十分心疼。

雖然她事業受到影響，不過海外時尚圈卻十分歡迎她。時尚雜誌「GRAZIA」最新一期封面就由她擔任，且內文還用「陸版金卡達夏」來形容她。Angelababy在這系列拍攝中挑戰螢光粉狗啃頭搭配白西裝的造型，這組照片還用仰視角度拍攝，整體散發怪誕又前衛的氛圍。另外還有一張臉部特寫近照以及正常全身照，不過原本身形纖細的她看上去更加弱不禁風，消瘦模樣再次引起粉絲關注。

雖然有許多網友不滿Angelababy觀賞瘋馬秀行為，揚言要她滾出演藝圈，但也有不少粉絲支持力挺，認為她可以往海外市場發展，不過也有網友不看好，認為如果和當年范冰冰相比，范冰冰當時電影作品與國際紅毯都令人留下深刻印象，反觀Angelababy似乎沒有拿得出手的代表作，因此若想朝國外市場發展重返巔峰，可能有些困難。

Angelababy登上時尚雜誌「GRAZIA」封面。（取材自Instagram...
Angelababy登上時尚雜誌「GRAZIA」封面。（取材自Instagram）

Angelababy 范冰冰 抖音

上一則

陳志朋爆逃漏稅 承認疏忽已補繳

下一則

劉詩詩、吳奇隆老被唱衰 2025官宣離婚？

延伸閱讀

Angelababy懶理軟封殺登海外雜誌 頂狗啃頭獲封「中國版豐臀金」

Angelababy懶理軟封殺登海外雜誌 頂狗啃頭獲封「中國版豐臀金」
黃曉明新歡衝熱搜 高調曬照疑逼宮

黃曉明新歡衝熱搜 高調曬照疑逼宮
楊穎拋售豪宅 賠違約金?賣慘?另謀出路?

楊穎拋售豪宅 賠違約金?賣慘?另謀出路?
楊穎要拋售5億豪宅賠違約金？ 賣慘還是想另謀出路

楊穎要拋售5億豪宅賠違約金？ 賣慘還是想另謀出路

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆