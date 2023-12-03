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宋軼的冰淇淋 在白敬亭嘴裡？

娛樂新聞組／綜合報導
宋軼曬出吃花朵冰淇淋的旅遊照。（取材自微博）
宋軼曬出吃花朵冰淇淋的旅遊照。（取材自微博）

中國流量男星白敬亭與宋軼去年6月拍攝「長風渡」擦出愛火，兩人始終不認愛，合體出席活動也裝不熟；不過兩人之前被拍到雙雙前往巴黎旅遊，就連父母都同行，而宋軼2日在微博曬出多張出國旅遊時拍攝的照片，竟不小心上傳與白敬亭同框的照片，她雖然火速刪除，仍引起網友瘋傳討論。

早前兩人出席「2023愛奇藝尖叫之夜」一副不太熟的樣子避嫌，但最近網友發現兩人又開始暗曬恩愛；綜合媒體報導，宋軼2日在微博曬出旅遊照片並寫下：「花朵形狀的冰淇淋，好吃！」照片中，她拿著黃色和紅色的花朵冰淇淋，露出開心的笑容；還有她在街上、河邊拍下的照片，其中一張照片被眼尖發現玻璃窗中映出白敬亭的臉。宋軼似乎也發現自己「露出馬腳」，隨後刪除該張照片。

除了宋軼曬出的旅遊照有白敬亭同框，她拿著一紅一黃兩個花瓣狀的法式甜筒冰淇淋的照片，另一邊白敬亭的小紅書也正舔著那枝紅色花瓣冰淇淋，網友虧「宋軼舉的冰淇淋在白敬亭嘴裡」。

網友認為兩人都這樣明顯了，為何還不乾脆公開戀情，「真的搞不懂」、「好感直線下降」。但也有不少粉絲支持兩人的作法，「公不公開是他們自己的事情」、「關注作品就好」。

白敬亭小紅書吃紅色花瓣冰淇淋的照片。（取材自小紅書）
白敬亭小紅書吃紅色花瓣冰淇淋的照片。（取材自小紅書）

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