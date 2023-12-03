「寧安如夢」花絮曝光 唯美26秒吻戲

白鹿(左)張凌赫(右)互動很有趣。（圖：愛奇藝國際站提供）

古裝劇「寧安如夢」由白鹿、張凌赫、王星越等主演，近期釋出的花絮曝光未在正片中播出的白鹿與張凌赫的26秒唯美吻戲，「危寧寫詩」CP吻上床畫面一曝光，網友都瘋了「別太會親」「官方好大方懂大家想看什麼」。

由於「寧安如夢」演員群私下感情相當好，在陸續曝光的花絮中可見，白鹿、張凌赫在拍攝視覺時，不忘叫在外面等候的王星越進來看兩個人相親相愛，甚至還在共同拍攝宣傳照時，在王星越背後偷偷比雙人愛心，讓王星越苦嘆「我近視眼，看不見」，網友更搞笑表示「張遮（王星越飾）的命也是命啊！」「最開始的小細節，太甜」。

白鹿常在「寧安如夢」拍攝片場以相機捕捉張凌赫的各種表情和造型，一開始還不太會使用相機的白鹿在請教工作人員時，張凌赫取笑她「這攝影師連相機都不會用」，白鹿馬上報仇說張凌赫在相機中「好胖喔」，迎來張凌赫的死亡凝視，白鹿還因捕捉到他的這個惡狠狠的眼神而沾沾自喜，而後都會拍攝許多張凌赫各種帥、怪照，還讓張凌赫花錢把這些照片買斷，還笑說「精修照片200塊一張、原片100塊一張」，張凌赫傻傻的回應「你還漲價呢？」讓張凌赫掉進專屬於白鹿拍攝的「無底照片坑」，沒想到張凌赫還答應說「可以，一天天的就坑我錢」，可愛的模樣逗得白鹿咯咯笑，兩人私下互動相當有趣。