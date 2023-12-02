吳宇森重回好萊塢 「無聲夜」再現暴力美學

吳宇森（左起）下廚做了一桌菜，和妻子牛春龍與她的2哥、大姊一起享用。（圖：倪有純提供）

77歲的名導吳宇森闊別好萊塢 近20年，再度回歸推出全新動作片「無聲夜」（Silent Night），成績受到各方矚目，歐美影評也認為他這次將過往被稱道的暴力美學又帶回來，激烈程度絕對讓觀眾滿意。儘管年事已高，吳導演賣力出席宣傳活動，也有許喜歡電影的年輕觀眾，給他熱烈掌聲，讓他相信當初冒著染疫的風險到墨西哥 拍這部片，是正確的決定。

「無聲夜」本周末起正式上映，全家人在第一時間分享他的喜悅。他開心到特別下廚做飯，那天剛好他妻子牛春龍的二哥和大姊在場，賓主盡歡，且過去會在他影片中亮相的女兒吳飛霞，這次不但也客串演一位女警，更陪他出席試映會，有她在身邊，吳宇森就很放心。

回想到當初決定拍攝「無聲夜」時，烏俄戰爭還沒開打，但已經流言四起，各方預期戰事難避免，而美國的疫情 仍嚴重，很多產業尚停擺中。不過後來「無聲夜」資金到位，為了珍愛的電影，吳宇森連年夜飯都沒吃，就在牛春龍的支持下，冒著染疫風險前往墨西哥拍片。他坦言，家人一起團圓吃年夜飯、他最愛的電影只能二選一，內心也非常掙扎，還好那時愛電影的衝動，幫助他下定決心，沒有再等待，不然今天就不會這部他自己很開心能完成的「無聲夜」。