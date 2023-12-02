梁朝偉「金手指」炒股暴賺 劉德華追查到底

梁朝偉在「金手指」飾演炒股獲利的百億富翁。（圖：龍祥提供）

劉德華、梁朝偉 主演商場鬥智大片「金手指」重現震驚全球的百億騙局，日前發布全新「百億真案版」預告，用一場看似平靜卻暗潮洶湧的審訊拉開序幕，講述「偉仔」梁朝偉飾演的「金手指」程一言從落魄偷渡客 逆襲成為百億富翁的發財神話，並牽扯出「華仔」劉德華飾演的廉政公署高級調查主任劉啟源緊咬追查15年的複雜糾葛。

預告中可見80年代紙醉金迷的香港 ，赤裸呈現揮霍奢靡的「錢淹香江」風貌。初來乍到處處碰壁的偷渡客程一言意外搭上財富順風車，逆襲成為轟動全球的致富傳奇。而來勢洶洶的廉政公署高級調查主任劉啟源則對這位「來路不明」的百億富豪產生了懷疑，並對其展開了一系列資產調查。

面對調查主任的嚴密盤問，程一言絲毫不懼，盡顯囂張狂妄之態，而堅守信念的劉啟源則決心「督你到底」。預告結尾雙方博弈逐步升級，然而劉啟源卻在心中暗自打起了算盤，向程一言低聲耳語「如果我能幫你脫身，值多少？」將雙王對峙的極限拉扯推向高潮。

「金手指」作為金牌搭檔莊文強、黃斌兩強聯手製作的全新犯罪大片，卡司陣容更是很難再有的「頂配組合」，對於雙王合體，導演莊文強也在採訪中透露：「梁朝偉和劉德華的演繹就像太極卦象一陰一陽，運用完全不同的兩種表演方式打造出最默契精彩的對手戲，帶來核爆般的化學反應。」