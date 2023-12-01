次子養青蛙昆蟲 胡杏兒為兒克服恐懼

胡杏兒表示身體力行教兒子保護野生物種。（取材自微博）

香港 女星胡杏兒日前出席主題公園保育日啟動禮，她表示日常生活中會身體力行教3個兒子保護野生物種，她說：「平時會給兒子看保育紀錄片，讓他們知道地球上除了人類，還有好多動物，非法捕獵會令動物死亡。」至於早前遭老公出賣上傳在上海散步素顏的照片，被指當場老了10年，不過有網友力讚自然老去，也可以很美。

香港媒體報導，胡杏兒表示跟家人行山會帶備水瓶，盡量避免用膠樽，最重要是帶走垃圾，「有次帶兒子看螢火蟲，本想準備一個，捉螢火蟲帶回家，我即時跟他們說，螢火蟲只可觀賞，帶了牠回家便離開了爸媽，會好慘，兒子便乖乖打消捉螢火蟲的念頭。」她表示，小朋友需要由日常生活中慢慢教導，讓他們明白捕獵動物會影響其族群，繼而影響生態環境」。

胡杏兒還說，二兒子（Ryan）特別喜歡昆蟲，家中飼養彩虹鍬形蟲及青蛙；她坦言自己害怕昆蟲，但為了兒子要克服恐懼。

被問到老公上傳生活照時，是否需要她審批？胡杏兒表示不會，「我覺得用最真實的一面最好；」當被問到出po前，自己會否有收拾照片習慣時，其助手突然出言制止打斷訪問，表明不應該提問相關話題，令準備回答的胡杏兒一面愕然，場面非常尷尬。