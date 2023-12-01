劉亦菲8秒換好賽車胎 網：酷又颯

劉亦菲戴著棒球帽、護目鏡在阿布達比體驗為賽車換輪胎。（視頻截圖）

中國女星「神仙姐姐」劉亦菲 日前在社群媒體分享一段自己比賽F1賽車 換輪胎的影片；在眾人見證下，劉亦菲用短短8秒鐘換好一個賽車輪胎，贏了另一組人員，劉亦菲很開心地大笑；網友熱議，「這算是法拉利最美換胎工了吧」。

據了解，劉亦菲目前仍擔任阿布達比的「城市旅遊代言人」，因此，在日前的阿布達比F1大獎賽期間，她現身賽場。 劉亦菲在阿布達比觀看比賽以後，團隊留在阿布達比體驗為賽車換輪胎。

影片顯示，劉亦菲在阿布達比F1大獎賽中法拉利車隊的維修區，和另一名女性選手進行輪胎更換比賽；過程中，劉亦菲得到團隊人員幫助，首先使用輪胎拆裝工具卸下輪胎，隨後迅速擰緊螺母，整個過程僅耗時8秒，並且贏得另一組選手。

這則消息引發了網友們的熱議，有人表示：「又酷又颯」、「可以做換輪胎的酷姐，也可以當仙女」、「這算是法拉利最美換胎工了吧」、「如果場場大獎賽劉亦菲都在，法拉利換胎時間能再快0.5秒」。