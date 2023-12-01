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馮紹峰灼灼風流 景甜想為他生娃

記者杜沛學／綜合報導
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

45歲的馮紹峰因「宮鎖心玉」、「蘭陵王」奠定「古裝美男」的稱號，在「灼灼風流」中與小10歲的景甜第一次合作，外界本不看好兩人的年齡差湊對CP，結果「七管衍CP」深入人心。戲外馮紹峰與趙麗穎2021年離婚後，至今依舊會為了兒子合體聚會；戲中景甜則喊要幫他生女兒，讓他因此動情。

「灼」劇改編隨遇而安的小說「曾風流」，是一部架空古裝劇，講述一個不甘於命運的庶女慕灼華（景甜飾）通過考試，一步步高升成為當朝女官，以及不因戰功顯赫而甘願輔佐皇兄和皇侄的王爺劉衍（馮紹峰飾），期望能給百姓們安居樂業的太平盛世。

馮紹峰飾演的劉衍是萬民敬仰的戰神，但對著相愛相知相守的愛人，細膩又溫柔。當慕灼華被迫要在官職和感情之間做出抉擇時，劉衍寧可背負著被眾人嘲笑自認「外室」，堅決不讓慕灼華為和自己結婚放棄理想。

景甜飾演的慕灼華全程智商在線，不會為了感情拋棄事業，能言善辯，機智勇敢，一路打怪升級。只是遇到劉衍會有點小秀逗，兩人初相遇居然把劉衍當成是小倌；為了替他治病，不管男女有別就脫光男生衣服；不然就是喝醉酒對著劉衍說要替他生女兒，但她其實只是想報恩，認為劉衍一直沒有小孩，可能是因為戰爭受傷不能人道，所以想要醫治劉衍的生育能力，劉衍卻會錯意因這句話對慕灼華先動情了。

而「灼」劇中最大主旨就是著重在女性意識抬頭，慕灼華始終銘記母親教誨：「要讀書明事理，才能改變自己的命運。」擁有現代女性獨立自主自強的上進精神，她也曾質問過劉衍：「女子一定要成婚嫁人，就不能實現心中的抱負嗎？」讓許多女性觀眾說：「慕灼華活成女生羨慕的樣子。」

馮紹峰飾演的劉衍是萬民敬仰的戰神，但對著相愛相知相守的愛人，細膩又溫柔。（圖：龍...
馮紹峰飾演的劉衍是萬民敬仰的戰神，但對著相愛相知相守的愛人，細膩又溫柔。（圖：龍華電視提供）

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