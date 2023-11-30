馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

45歲的馮紹峰因「宮鎖心玉」、「蘭陵王」奠定「古裝美男」的稱號，在「灼灼風流」中與小10歲的景甜 第一次合作，外界本不看好兩人的年齡差湊對CP，結果「七管衍CP」深入人心。戲外馮紹峰與趙麗穎 2021年離婚後，至今依舊會為了兒子合體聚會；戲中景甜則喊要幫他生女兒，讓他因此動情。

「灼」劇改編隨遇而安的小說「曾風流」，是一部架空古裝劇，講述一個不甘於命運的庶女慕灼華（景甜飾）通過考試，一步步高升成為當朝女官，以及不因戰功顯赫而甘願輔佐皇兄和皇侄的王爺劉衍（馮紹峰飾），期望能給百姓們安居樂業的太平盛世。

馮紹峰飾演的劉衍是萬民敬仰的戰神，但對著相愛相知相守的愛人，細膩又溫柔。當慕灼華被迫要在官職和感情之間做出抉擇時，劉衍寧可背負著被眾人嘲笑自認「外室」，堅決不讓慕灼華為 和自己結婚放棄理想。

景甜飾演的慕灼華全程智商在線，不會為了感情拋棄事業，能言善辯，機智勇敢，一路打怪升級。只是遇到劉衍會有點小秀逗，兩人初相遇居然把劉衍當成是小倌；為了替他治病，不管男女有別就脫光男生衣服；不然就是喝醉酒對著劉衍說要替他生女兒，但她其實只是想報恩，認為劉衍一直沒有小孩，可能是因為戰爭受傷不能人道，所以想要醫治劉衍的生育能力，劉衍卻會錯意因這句話對慕灼華先動情了。