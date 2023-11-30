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觀影說劇／潘粵明「南海歸來」尋寶 瘦30斤無緣秀腹肌

娛樂新聞組／綜合報導
潘粵明新戲要在深海探險。（取材自羊城晚報）
潘粵明新戲要在深海探險。（取材自羊城晚報）

在鬼吹燈「龍嶺迷宮」、「怒晴湘西」、「崑崙神宮」裡冒險的潘粵明又有新任務，這次他將在珊瑚螺旋海域尋找秦王照骨鏡。飾演「胡八一」的他過往因為身材常被網友調侃，潘粵明為了「南海歸來」減了30斤，結果8塊腹肌全被潛水服給包得緊緊的，無法展示。

羊城晚報報導，鬼吹燈系列「南海歸來」日前登陸騰訊視頻，「鐵三角」胡八一、Shirley楊、王胖子在火鍋宴後合體，決定到南海尋找失落的寶物「秦王照骨鏡」。

為了還原南海歸墟場景，主創在攝影棚中搭建了近百公尺長、兩公尺深的異形水池，預埋了水循環、造浪系統，再在水池中搭建十餘組海底場景。

前幾季劇集中，潘粵明常被網友調侃身材，不是「胡一」而是「胖八一」。在「南海歸來」開播當晚，好友梁靜微博透露：「潘粵明為了『南海歸來』減了30斤，原以為有機會展露一下8塊腹肌，結果每次下水都得穿上鋼筋鐵骨的潛水服。」

大量水下戲分，對演員表演提出了更高要求。潘粵明在開機前，一直在上體能訓練課。加上飲食調理，他總算是瘦下來了。這次演出幾乎全是在船上和水下戲，水下戲對體力、耐力、表演力都是挑戰。

在一場潛水艙逃生戲中，劇組需要在艙體倒灌注滿水後進行拍攝。潘粵明說：「我要用腳踹開玻璃逃出艙體，整個過程對我的憋氣能力和體力考驗很大。身處狹小空間的拘謹感並不單純是我表演出來的，更多源於真實感受——艙裡只架設了一台GoPro，我在注滿水的密閉空間無法呼吸，身體很緊、心裡也恐慌，求生的本能會被激發出來。」

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