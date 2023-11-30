張柏芝小兒子生父是他？富商孫東海駁：八年沒聯絡

張柏芝小兒子的生父是誰，始終是個話題。（取材自微博）

43歲香港女星張柏芝 2011年和謝霆鋒 離婚，2018年生下第3個兒子，孩子父親的身分引發各界猜測，有部分自媒體稱張柏芝3胎孩子的爸是中國富商孫東海，遭到孫東海提告，27日被告主動要求和解道歉，孫東海也願意撤告，被告也手寫聲明信認錯。孫東海接受訪問時否認自己和張柏芝有男女關係，並表示兩人已經8年沒聯絡了。

這是孫東海首次公開談論張柏芝，卻不是第一次否認自己是張柏芝兒子生父了。孫東海沒有說自己當初和張柏芝是什麼關係，只說兩人曾經相識，但這8年期間沒有任何來往，對於網上輿論和謠言，自己以平常心看待，只會交給律師處理。

張柏芝和謝霆鋒有過5年婚姻，生下2子，5年前張柏芝宣布3度當媽，使孩子的爸身分成為大眾追逐焦點，有傳聞指精主是張柏芝在國外的多年同學老友，富商孫東海也被點名，今年9月孫東海鄭重否認，並表示會提告證明清白。

據「北京 道章律師事務所」發文表示，孫東海向新式電商「金豆米公司」發布的誹謗內容提起訴訟，金豆米公司負責人表示想私下和解，並願意主動道歉，盼以此減少罰金，孫東海答應和解，並要求金豆米公司不僅需在微博發表聲明，也須在「人民法院報」刊出道歉聲明。