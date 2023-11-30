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張柏芝小兒子生父是他？富商孫東海駁：八年沒聯絡

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝小兒子的生父是誰，始終是個話題。（取材自微博）
張柏芝小兒子的生父是誰，始終是個話題。（取材自微博）

43歲香港女星張柏芝2011年和謝霆鋒離婚，2018年生下第3個兒子，孩子父親的身分引發各界猜測，有部分自媒體稱張柏芝3胎孩子的爸是中國富商孫東海，遭到孫東海提告，27日被告主動要求和解道歉，孫東海也願意撤告，被告也手寫聲明信認錯。孫東海接受訪問時否認自己和張柏芝有男女關係，並表示兩人已經8年沒聯絡了。

這是孫東海首次公開談論張柏芝，卻不是第一次否認自己是張柏芝兒子生父了。孫東海沒有說自己當初和張柏芝是什麼關係，只說兩人曾經相識，但這8年期間沒有任何來往，對於網上輿論和謠言，自己以平常心看待，只會交給律師處理。

張柏芝和謝霆鋒有過5年婚姻，生下2子，5年前張柏芝宣布3度當媽，使孩子的爸身分成為大眾追逐焦點，有傳聞指精主是張柏芝在國外的多年同學老友，富商孫東海也被點名，今年9月孫東海鄭重否認，並表示會提告證明清白。

據「北京道章律師事務所」發文表示，孫東海向新式電商「金豆米公司」發布的誹謗內容提起訴訟，金豆米公司負責人表示想私下和解，並願意主動道歉，盼以此減少罰金，孫東海答應和解，並要求金豆米公司不僅需在微博發表聲明，也須在「人民法院報」刊出道歉聲明。

對此網友回應：「吃瓜要謹慎！不能亂說」、「有些人就是太閒了吧！就很無語」。據了解，雖然孫東海說已經8年沒見過張柏芝，但這幾年卻有不少人偶遇張柏芝和一個長相神似孫東海的男人一起帶娃，還有在張柏芝家泳池和孩子一起游泳等，因為這些照片不斷曝光，才讓外界猜測張柏芝孩子生父是孫東海。

富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

張柏芝 謝霆鋒 北京

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