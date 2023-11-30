我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

23歲王源情牽學霸白富美？ 傳蹺課與李恩童過感恩節

娛樂新聞組／即時報導
學霸美女李恩童上過陸綜「奔跑吧」。(取材自微博)
學霸美女李恩童上過陸綜「奔跑吧」。(取材自微博)

中國人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情，對象是曾上過陸綜「奔跑吧」的學霸美女李恩童，兩人近日被爆出牽手、蹺課一起過感恩節等等，引發網友熱議；王源11月29日上線分享留學日常時，依舊沒有對此做出回應。

李恩童參加過「奔跑吧」，擁有甜美臉蛋，曾在香港念初中，後來到美國讀書，從小多才多藝；她的年紀並未公開，網傳是2000年後出生，年紀大約20多歲，被視為白富美千金。

23歲的王源於2019年考取伯克利音樂學院，一度因為疫情返國，隨著解封再度出國留學。他與李恩童在聯合國2018世界青年論壇上相識，大合照時站在一起。

當時其實就有緋聞傳出，不過兩人當時年齡還小，王源粉絲還解釋說李恩童也是粉絲；近日網上瘋傳王源為女方蹺課改IP、過感恩節，兩人曬出同款拍照造型，都是坐在車窗前，之後疑似粉絲脫粉回踩，爆料王源和李恩童住兩千一晚的莊園。

還有一張與友人共同坐在餐廳吧台的目擊照，但是兩人中間坐著一名男生，還有一張王源開車出遊，身邊疑似有一名女生，但是女方被打馬賽克，外界揣測女孩就是李恩童。

綜合媒體報導，王源疑似有好幾首都是寫給李恩童的，他作詞的「你的名字是世界瞒着我最大的事情」（被稱小瞞），就被傳是寫給李恩童的歌。李恩童也疑似在社交平台秀恩愛，配文「Green is sexy」，而王源的應援色恰好就是綠色。

據報導，女方之前還曾發文遛朋友的狗，網友扒出這隻狗和王源家的是同樣是薩摩耶，連狗繩都一樣。

王源和李恩童戀情火速上熱搜，李恩童之前參加演講的影片也被扒出來，評論區都是粉絲在破防。但時常爆料藝人八卦的狗仔劉大錘分析，網傳的照片只能證明兩人關係不錯，「但是能不能證明兩人是不是在一起了，就證明不了」。

王源、李恩童（右二）曾在聯合國青年論壇同框。（取材自微博）
王源、李恩童（右二）曾在聯合國青年論壇同框。（取材自微博）
人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情。(取材自微博)
人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情。(取材自微博)

疫情 八卦 香港

上一則

「熱搜」路演…觀眾追問周冬雨：和劉昊然是不是真情侶

延伸閱讀

感恩節潛入華人家洗劫名牌包 竊賊利用這工具銷聲匿跡

感恩節潛入華人家洗劫名牌包 竊賊利用這工具銷聲匿跡
愛子心聲

愛子心聲
遊戲、讀書會…30華裔家庭分享感恩的心

遊戲、讀書會…30華裔家庭分享感恩的心
灣區空管局呼籲 感恩節期間少燒木柴

灣區空管局呼籲 感恩節期間少燒木柴

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元