23歲王源情牽學霸白富美？ 傳蹺課與李恩童過感恩節

學霸美女李恩童上過陸綜「奔跑吧」。(取材自微博)

中國人氣男團「TFBOYS」成員王源被爆戀情，對象是曾上過陸綜「奔跑吧」的學霸美女李恩童，兩人近日被爆出牽手、蹺課一起過感恩節等等，引發網友熱議；王源11月29日上線分享留學日常時，依舊沒有對此做出回應。

李恩童參加過「奔跑吧」，擁有甜美臉蛋，曾在香港 念初中，後來到美國讀書，從小多才多藝；她的年紀並未公開，網傳是2000年後出生，年紀大約20多歲，被視為白富美千金。

23歲的王源於2019年考取伯克利音樂學院，一度因為疫情 返國，隨著解封再度出國留學。他與李恩童在聯合國2018世界青年論壇上相識，大合照時站在一起。

當時其實就有緋聞傳出，不過兩人當時年齡還小，王源粉絲還解釋說李恩童也是粉絲；近日網上瘋傳王源為女方蹺課改IP、過感恩節，兩人曬出同款拍照造型，都是坐在車窗前，之後疑似粉絲脫粉回踩，爆料王源和李恩童住兩千一晚的莊園。

還有一張與友人共同坐在餐廳吧台的目擊照，但是兩人中間坐著一名男生，還有一張王源開車出遊，身邊疑似有一名女生，但是女方被打馬賽克，外界揣測女孩就是李恩童。

綜合媒體報導，王源疑似有好幾首都是寫給李恩童的，他作詞的「你的名字是世界瞒着我最大的事情」（被稱小瞞），就被傳是寫給李恩童的歌。李恩童也疑似在社交平台秀恩愛，配文「Green is sexy」，而王源的應援色恰好就是綠色。

據報導，女方之前還曾發文遛朋友的狗，網友扒出這隻狗和王源家的是同樣是薩摩耶，連狗繩都一樣。