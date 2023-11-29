「一念關山」節奏慢 劉詩詩舞劍就花2分鐘

劉詩詩新戲「一念關山」首播，收視不錯。（取材自微博）

中國女星劉詩詩 以古裝劇「一念關山」殺回陸劇圈，新戲上檔前炒足話題，一姊回歸60萬人在線收看，對廠商也很有吸引力；觀眾反映不錯，認為劉詩詩以36歲拍古裝偶像劇（古偶劇），搭配小她3歲的劉宇寧，打出了一場亮麗的翻身之仗。但也有網友認為節奏實在太慢了，「有被無聊到」。

劉詩詩以「步步驚心」奠定古裝女神地位， 但她與劉宇寧在「一念關山」加起來快70歲的組合，之前被網友嘲笑是大媽古偶劇；網紅歌手出身的劉宇寧唱紅不少陸劇主題曲，跨行拍戲在「長歌行」表現亮眼，但當劉詩詩的男主角，網友還是大多嫌他「不配」。

不過「一念關山」開播，劇集節奏和鏡頭美感衝上熱搜，劇中劉詩詩穿一襲紅衣，俠女風範滿滿，學舞蹈出身的劉詩詩打戲身段漂亮，網友大誇「出場舞蹈封神」。

首播6集後，網友也覺得劉宇寧表現比預期好很多，「高馬尾、盔甲、戰損是男人最好的醫美」，劉宇寧號稱身高189公分，人高馬大，穿起戰服是氣勢十足。

「一念關山」一亮相，熱度直線飆升、占據各大榜單榜首，但在論壇上新鮮出爐的口碑卻不太樂觀；有博主就認為，「一念關山」從開篇滿屏慢動作，單打獨鬥同樣兩個人的劍交叉鏡頭，就直接反覆三次，中間穿插看不懂的騎馬畫面。

至於劉詩詩簡單的一小段舞蹈，美雖美矣，就跳了快兩分鐘，其中轉圈圈慢特效就占了好幾秒，「這節奏實在太太太慢了」。