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舊愛百億太子爺被爆多角戀？ 蔡卓妍吐4字洩真相

娛樂新聞組／綜合報導
蔡卓妍為前男友平反，重申分手不涉第三者。（取材自微博）
蔡卓妍為前男友平反，重申分手不涉第三者。（取材自微博）

香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和富三代、「百億麻將館太子爺」男友石恆聰（Anthony）交往6年，8月份驚傳分手消息。當時知情人士透露男方與和「C小姐」過從甚密，而事後傳出原來「C小姐」有兩位，甚至有人猜陳靜與去年港姐季軍梁超怡是嫌疑人物。對此，阿Sa首度回應。

蔡卓妍、林愷鈴、朱鑑然、胡卓希日前到香港上環出席品牌宣傳活動，剛度過41歲生日的阿Sa收到大會送贈鮮花補祝生日時，即擺出心心手勢。

阿Sa今年8月宣布分手的消息，強調分手並非有第三者介入。事隔3個多月，阿Sa日前出席公開場合，被問起分手傳聞，她無奈表示其實她與前男友都很慘，不停遭誣蔑，但卻沒有一個平台可以澄清；被問道有兩個「C小姐」，阿Sa則稱：「無中生有」。

阿Sa透露，與Anthony目前退回好朋友的關係，雙方也都有聯絡、約吃飯，明年Twins演唱會也會邀請對方到場。問到復合機會？阿Sa沒正面回應，「兒女私情暫時放埋一邊，我最近沒時間想，但過得好好」。是否因為有很多追求者？阿Sa說：「一直有人追，不過我很挑剔，現在沒時間理。」

阿Sa表示已為明年1月尾舉行的8場Twins演唱會做準備，「其實兩年前Twins成軍20周年已想開騷，但受疫情影響押後，現在已進行得如火如荼，正忙於練歌及收身，希望以最醒目的狀態示人，不過要做完下月上映的電影宣傳才正式閉關」。她透露拍檔鍾欣潼（阿嬌）也努力纖體，稍後會相約一齊健身。

談到Twins相隔多年再踏紅館開演唱會，阿Sa表示非常期待，而且最近重拾女團工作模式，「人老了，變得很感性，早前寫歌單時，眼淚便湧出來，很多歌曲現在再唱，感受很不同」。

香港 疫情 阿嬌

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