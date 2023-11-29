劉亦菲看F1化身「沙漠玫瑰」 粉誇：不愧是迪士尼公主

劉亦菲登上了《F1大獎賽官方指南》上，直接全球放送。(截自官方網站)

36歲「神仙姐姐」劉亦菲 先前獲邀到阿布達比拍攝宣傳觀光旅遊廣告，她曾曬出一支花絮，率性的她在拍上半身鏡頭時，便改穿洞洞鞋，超詭異搭配引起熱議。劉亦菲26日出席當地正在舉行的一級方程式賽車 大賽，再曬出一系列「度假風」美照，她身穿紅白色玫瑰花外套配襯貼身牛仔褲現身，放下一頭波浪卷髮，被稱是一朵「沙漠玫瑰」。

劉亦菲10月曾分享到阿拉伯聯合大公國首都阿比達比拍廣告的照片，所曬出的Vlog影片中，看見她在不同地點，分別換上了多套華服，共引來超過500萬點閱觀看。此次出席一級方程式賽車大賽期間，仍不忘於社交媒體上分享美照，可看出比多年前演出「天龍八部」黃姑娘及「神鵰俠侶」小龍女時成熟得多。