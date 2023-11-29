我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

劉亦菲看F1化身「沙漠玫瑰」 粉誇：不愧是迪士尼公主

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲登上了《F1大獎賽官方指南》上，直接全球放送。(截自官方網站)
劉亦菲登上了《F1大獎賽官方指南》上，直接全球放送。(截自官方網站)

36歲「神仙姐姐」劉亦菲先前獲邀到阿布達比拍攝宣傳觀光旅遊廣告，她曾曬出一支花絮，率性的她在拍上半身鏡頭時，便改穿洞洞鞋，超詭異搭配引起熱議。劉亦菲26日出席當地正在舉行的一級方程式賽車大賽，再曬出一系列「度假風」美照，她身穿紅白色玫瑰花外套配襯貼身牛仔褲現身，放下一頭波浪卷髮，被稱是一朵「沙漠玫瑰」。

劉亦菲10月曾分享到阿拉伯聯合大公國首都阿比達比拍廣告的照片，所曬出的Vlog影片中，看見她在不同地點，分別換上了多套華服，共引來超過500萬點閱觀看。此次出席一級方程式賽車大賽期間，仍不忘於社交媒體上分享美照，可看出比多年前演出「天龍八部」黃姑娘及「神鵰俠侶」小龍女時成熟得多。

目前F1官方曝光將出席的名單，包括足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、網球甜心莎拉波娃（Maria Sharapova）、影星則有「雷神」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）、「神射手」奧蘭多布魯（Orlando Bloom），劉亦菲是唯一的亞洲臉孔，粉絲忍不住大讚：「不愧是迪士尼公主」、「妥妥的國際巨星等級」、「劉亦菲真的頂」。

劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)
劉亦菲狀況超好現身F1大賽。(取材自Instagram)

劉亦菲 賽車 C羅

上一則

賈斯汀新片「魔髮精靈」大賣 演藝事業沒被舊愛布蘭妮打倒

下一則

「一念關山」節奏慢 劉詩詩舞劍就花2分鐘

延伸閱讀

劉亦菲化身F1賽場沙漠玫瑰 散發迪士尼公主魅力

劉亦菲化身F1賽場沙漠玫瑰 散發迪士尼公主魅力
舒淇上海賞高級珠寶辣得優雅 劉亦菲仙氣壓場

舒淇上海賞高級珠寶辣得優雅 劉亦菲仙氣壓場
劉亦菲扮迪士尼公主 挨酸「珠圓玉潤 連鎖骨都沒有」

劉亦菲扮迪士尼公主 挨酸「珠圓玉潤 連鎖骨都沒有」
劉亦菲「公主」造型代言珠寶 生圖曝神仙姐姐「珠圓玉潤」

劉亦菲「公主」造型代言珠寶 生圖曝神仙姐姐「珠圓玉潤」

熱門新聞

《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂