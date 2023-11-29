「賣羊肉串」的熱依扎 等待屬於自己的人生角色

熱依扎經歷網路暴力、重度憂鬱、穿衣自由及隱婚生子風暴。（取材自微博）

來自新疆哈薩克族的女星熱依扎，曾在「後宮甄嬛傳」中飾演寧嬪；一年前，因為在電視劇「山海情」中絕佳的表演，熱依扎成為飛天獎首個「85後視后」，她站在台上手握獎杯，聲音顫抖地忍住淚水：「新時代的女性不哭。」眼眶含淚畫面再被封神。

在此之前，她經歷幾場網暴、隱婚生子、罹患重度憂鬱症 ；幾乎每一條都能將一個女演員的事業拍入谷底，但熱依扎卻存活下來，還舉起一座含金量極高的獎盃。

在學校裡，熱依扎總會被調皮的小男孩追著叫「賣羊肉串的」；熱依扎表達能力偏弱，老師會對著全班同學說：「熱依扎說話別人聽不懂。」漸漸的，熱依扎開始感到自卑。直到一次，她跟著哥哥一起看了周星馳的電影「九品芝麻官」，片中，周星馳對著大海噼裡啪啦說話的片段，讓熱依扎被深深打動：「我覺得周星馳太酷了，我想成為他那樣的人。」

2006年，熱依扎從北京電影學院畢業，很快就被導演韓延選中，演出電影「攤開你的地圖」的女主角。可惜這部電影未能上映。

之後幾年，送入熱依扎手中的機會很少，直到一次偶然的機會，得知鄭曉龍正為電視劇「甄嬛傳」選角，她決定去碰碰運氣。見面後，鄭曉龍覺得她十分適合劇中「寧貴人」一角，為了得到這個角色，熱依扎又自學2個月騎馬。

2011年「甄嬛傳」播出，成為最受歡迎的宮鬥劇，熱依扎也憑著「寧貴人」這個角色被推向大眾視線，熱依扎開始擔心，害怕人生中只有這一個能讓人記得的角色。

剛入行時，有一位前輩曾熱依扎說：「如果你的演藝生涯能有一個角色被人記住，就十分幸運，如果能有三個角色被人記住，那你就是林青霞。」「長安十二時辰」播出後，她飾演的「檀棋」獲得大量認可，有人開始稱呼她「檀老師」，不再是寧貴人。

2017年年末，熱依扎進入「長安十二時辰」劇組拍攝，臨近過年，哥哥意外腳踝骨折需要手術，熱依扎無法回北京，只能看著七十多歲的父母每天陪著哥哥四處問診。2018年2月14日，年二十九，熱依扎發了一條微博 ：「我也不過這個節（春節），但還是挺想家的。」

消息一發出，大量網友湧入熱依扎留言區，指責她不尊重春節；其實熱依扎「不過這個節」，是因為哈薩克族有自己的民族風俗與新年節點，最終，熱依扎只好以清空微博的形式結束這場鬧劇。這是熱依扎第一次退讓。

2019年，熱依扎身穿一件黃色吊帶出現在機場，引發討論，很快就被送上熱搜；有人攻擊她穿著暴露，有人攻擊她身材不好。熱依扎當天發布一條穿著黑色吊帶的照片，自稱「東城卡戴珊」，工作人員勸她別和網友較勁，她決定尊重團隊意見沒有再回覆。這是熱依扎的第二次讓步。

一個月後，她在微博上發表自己曾罹患憂鬱症的消息，希望分享走出憂鬱症的經驗；但有人稱她是藉憂鬱症炒作，說她裝病、瘋女人，大量的惡言塞進她的微博評論和私信，有些辱罵甚至涉及熱依扎的家人。

這次熱依扎沒有退讓，她將那些辱罵的網友留言在微博上全「掛」 出來，足足掛了200多條。「有人讓我遠離網絡，我做錯了什麼，離開的是我？為什麼不是惡人？」

熱依扎再次回到大眾視線，是2020年底宣布自己成為母親，至於孩子父親是誰，熱依扎並未公開。

至此短短三年，熱依扎經歷網路暴力、重度憂鬱、穿衣自由及隱婚生子風暴。也就是在這個時候，她接下「山海情」中「李水花」一角，拿到劇本時，熱依扎還在哺乳期，已經兩年沒拍過戲，人們對於她的印象，還停留在那幾輪網暴事件中。

在長達三個月的拍攝中，熱依扎有近一個半月的時間每天只能睡兩到三個小時，熱依扎奶水越來越少；孫儷 知道後，還專門寄來許多催乳的產品，並透過微信傳來經驗。

或許因為見證了熱依扎如何一步步回歸，當2022年，熱依扎憑「山海情」拿下飛天視后，手握獎杯站在台上含著淚水說「新時代的女性不哭」時，台下的孫儷卻搶先一步落下淚，同為女演員與母親，孫儷比誰都明白，熱依扎這個獎杯的背後，付出多少努力與堅持。