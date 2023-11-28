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戲說從頭／潘粵明、張雨綺 「南海歸墟」驚險求生

娛樂新聞組╱綜合報導
「南海歸墟」開播，潘粵明(圖)張雨綺開啟深海求生之旅。(取材自微博)
「南海歸墟」開播，潘粵明(圖)張雨綺開啟深海求生之旅。(取材自微博)

根據天下霸唱小說改編的網路劇「南海歸墟」開播，「鐵三角」潘粵明、張雨綺、姜超展開了一段探尋歸根結底之地、尋找秦王照骨鏡的驚險旅程。

新快報報導，「南海歸墟」由騰訊影片、萬達影業、7印象文化出品，管虎監製，蔡岳勳執導，劉安琪擔任主編劇，朱文玖擔任總製作人，故事講述胡一、雪莉楊、王胖子三人組成的「鐵三角」，受考古隊陳教授之託啟程前往珊瑚廟島，在風暴不斷、海難頻發的珊瑚螺旋海域，「鐵三角」登船入海開啟尋鏡求生之旅。

據報導，「南海歸墟」首次將探險視野延伸到海洋，開闢了全新的探險版圖，也將任務難度提上了新台階。劇中胡八一極限挑戰海下深潛，在動作戲上有精采呈現；雪莉楊短髮造型盡顯颯爽，在打鬥場面上也不乏高光；王胖子喜劇人設不倒，為本劇提供了不少趣味和笑點，三人默契配合、盡顯團魂。

「南海歸墟」從開篇便充分展現了海洋的深不可測和險象環生，如沉入海底的寶鏡、無人生還的海域、暗藏玄機的底艙、神出鬼沒的「幽靈船」，都預示著此次行程的凶險。預告片中呈現的陰火海眼、幽暗海底、珊瑚叢林等景觀，在視覺衝擊上也更具震撼力。

報導說，在特效製作方面，如何真實呈現大擁沙、海蛇、巨型章魚、鮫人等海底虛構異獸，是「南海歸墟」幕後團隊面臨的最大考驗。

從已釋出的預告片中，不難看出驚悚生物的逼真呈現，足以可見製作團隊在追求視覺質感、追求精品創作上的匠心獨運。

「南海歸墟」開播，潘粵明張雨綺(圖)開啟深海求生之旅。(取材自微博)
「南海歸墟」開播，潘粵明張雨綺(圖)開啟深海求生之旅。(取材自微博)

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