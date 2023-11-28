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娶空姐3年 潘瑋柏被爆峇里島補辦婚禮

娛樂新聞組╱綜合報導
潘瑋柏被爆將在峇里島補辦婚禮。(本報資料照片)
潘瑋柏被爆將在峇里島補辦婚禮。(本報資料照片)

台灣藝人潘瑋柏2020年無預警宣布與有「中國最美空姐」稱號的宣云（Luna）結婚，甚至傳兩人已經祕密生女，如今又有婚慶攝影師爆料他將在峇里島補辦婚禮。

綜合媒體報導，某家婚紗攝影公司在小紅書爆料「峇里島最近有些風吹草動」，透露潘瑋柏與宣雲祕密補辦婚宴的消息，而自己負責的客人想定的場地也被通知已經被包場。

報導稱，爆料者接著說，酒店員工還一再說要保密，更說不能透露太多細節因為要保密，反而更啟人疑竇；據悉，潘瑋柏25日在南京舉行演唱會，工作室26日發文感謝相關單位協助，更透露下一站將於12月9日在深圳舉行，至於中間是否有空檔舉行婚禮，潘瑋柏經紀公司尚未出面回應。

潘瑋柏因演出台灣電視劇「麻辣鮮師」獲得關注，出道22年累積不少音樂、戲劇作品，2011年憑藉「愛無限」奪得第46屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，2015年起轉往大陸娛樂圈發展。

2020年潘瑋柏宣布與前空姐老婆宣云結婚。2022年在社交平台上曬出一張近照，在豪車中自拍，被眼尖網友發現後座疑似出現兒童座椅。

其實早在2021年，就有媒體爆料潘瑋柏疑似升級當爸了，指結婚前老婆宣云就已經懷孕，然而沒過多久，潘瑋柏發聲明稱消息不實。

潘瑋柏被爆和宣云(圖)結婚時已經祕密當爸了。(取材自Instagram)
潘瑋柏被爆和宣云(圖)結婚時已經祕密當爸了。(取材自Instagram)

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