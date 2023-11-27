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伍佰開唱被嗆「退票」 VIP只能看到半個舞台

娛樂新聞組／綜合報導　
伍佰在合肥的演唱會，因座位安排不合理遭觀眾大喊「退票」。(取材自微博)
伍佰在合肥的演唱會，因座位安排不合理遭觀眾大喊「退票」。(取材自微博)

台灣「搖滾天王」伍佰近日在大陸舉辦巡迴演唱會，日前來到安徽合肥，卻傳出演唱會開演前，不少觀眾因座位安排不合理大喊「退票」。

據現場影片顯示，在一個橫欄後側聚集了不少人，人群中連續傳出「退票、退票」的吶喊聲。影片發布者配文稱，「伍佰合肥演唱會，在一聲退票聲中，心情瞬間不好了。」

極目新聞報導，退票主要原因應該是場地不好，據一名在演唱會V6區的觀眾表示，他買的是內場1280元人民幣的VIP門票，票價最貴但視覺效果非常差，只能看到半個舞台，連主螢幕都看不到。

另一名觀眾則表示，演唱會沒有按時開始，浪費了一首歌的時間，他旁邊一名男子開玩笑似地喊了一句「退票」，周圍的人便一起跟著喊。

不過，伍佰開始表演開始後紛擾就漸漸平息了，幾名吵鬧比較厲害的觀眾被帶離現場，整體演出不受影響。

據大麥網的公開資訊，伍佰巡回演唱會合肥站於11月24日和25日舉行，地點位於合肥濱湖國際會展中心綜合館，門票價格在人民幣380元至1280元間，主辦方為安徽慧仕頓文化發展有限公司。

據悉，1990年出道的「搖滾天王」伍佰，唱遍無數經典歌曲，是台灣搖滾樂的代表性人物，經典歌曲包含「挪威的森林」、「Last Dance」、「妳是我的花朵」等，擁有粉絲無數。

伍佰在合肥的演唱會，因座位安排不合理遭觀眾大喊「退票」。(取材自微博)
伍佰在合肥的演唱會，因座位安排不合理遭觀眾大喊「退票」。(取材自微博)

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