宋茜被爆隱婚歐豪？ 網質疑：兩人沒CP感

歐豪（圖）曾和宋茜合作「陌生的戀人」。(取材自微博)

從南韓 女團f(x)出道的中國女星宋茜，自從將演藝事業重心轉回中國後，拍了「下一站是幸福」、「風起洛陽」、「陌生的戀人」等多部連續劇。近日，知名狗仔「劉大錘」突然爆料宋茜和男演員歐豪疑似隱婚，消息一出，震驚不少網友。但宋茜工作室隨即發布聲明駁斥傳聞。

宋茜年初時才被爆出和王凱低調隱婚，沒想到這次的對象又換成歐豪。不過消息傳出沒多久，宋茜和歐豪工作室先後發聲明闢謠。

據悉，宋茜與歐豪2019年曾合作電視劇「山月不知心底事」，2021年再合作「陌生的戀人」，今年有消息傳出兩人即將要三搭，但最終結果尚未公布。有網友指出，宋茜與歐豪二搭時，一度引起宋茜粉圈動盪，宋茜還發長文安撫粉絲，表示哪怕只有一個觀眾，也會盡心盡力完成工作。

關於兩人隱婚傳聞，不少網友質疑真實性，還說「兩人CP感一點也不強」，但也有網友說，他們這種看起來不熟的卻能短期內二搭，一般關係都不一般。

針對傳聞，宋茜工作室於26日發布聲明嚴正強調：「相關內容均為惡意造謠！請相關用戶立即停止侵權行為，我們將依法追究其法律責任！」