3分鐘連發10篇文 李榮浩為1事「狂求粉絲」被嘲像老爸爸

陳奕迅(左)曾透露在李榮浩出道之際就很想認識對方。（圖：一樣音樂工作室提供）

隨著疫情 解封，歌手們紛紛大辦演唱會，大陸歌手李榮浩近日也展開「縱橫四海」演唱會，吸引大批歌迷搶票。李榮浩日前突然連續發布10條微博 ，內容不斷提到「我求你們了」，瞬間飆上熱搜榜，不少網友看完內容後，大呼「真是操碎心的老爸爸」。此外，陳奕迅驚喜現身當嘉賓，讓全場觀眾都嗨翻。

李榮浩在第一篇貼文中提醒晚上要來杭州看演唱會的歌迷，最好能穿上保暖的內搭衣褲，「晚上的戶外太冷了，和白天完全不一樣，一定要多穿啊，秋衣秋褲全穿上，最好能有個羽絨服，不誇張，真的萬一熱了還能脫下來，最好再配個圍巾，反正一定要多穿啊，我求你們了。」

隨後，李榮浩在短短三分鐘之內就發布了10條貼文，但內容完全一樣，似乎擔心歌迷沒有看到，或是不聽他的話，口氣顯得相當急迫與擔憂。

他連發10條微博的做法，讓不少網友嚇了一大跳，以為發生了什麼嚴重的事。得知他的用心良苦後，紛紛回覆，「哥別發了別發了，我們穿還不行嗎？穿10件夠不夠」，還有人笑稱他「真是操碎心的老爸爸」。

據悉，李榮浩十分寵粉，他曾為一個翹班跑來看他演唱會的歌迷，繳了200元人民幣的罰款，還叮嚀對方「以後一定要遵守紀律，好好工作。」一度掀起話題。

李榮浩在杭州場還邀來陳奕迅（Eason）合唱「社交恐懼癌」，驚喜組合讓粉絲陷入暴動，該曲由李榮浩填詞，Eason感性喊話：「他（李榮浩）是我很欣賞的音樂人，他的音樂一直治癒著我。」

陳奕迅過往受訪坦言當李榮浩發行第一張專輯「模特」期間，自己就很想認識對方，相識之後進而合作，這次是李榮浩安排送給粉絲的驚喜。

李榮浩發文說：「陳奕迅在忙碌的巡演中還專程飛過來，真的真的感動壞了，還一起唱了兩首歌，開心！」他同時再次感謝Eason給大家帶來的驚喜和歌聲，有感而發表示兩人好幾年沒見，聊了好多，「有這樣彼此了解和信任的朋友，感覺到人生的美好總是會在不經意之間找上我們。」