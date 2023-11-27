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吳莫愁神隱3年原因曝光 曾聽音樂就想吐

娛樂新聞組／綜合報導
吳莫愁獨曾對自己的音樂失去了初心，更坦承當時一聽到音樂就會想吐。(取材自微博)
吳莫愁獨曾對自己的音樂失去了初心，更坦承當時一聽到音樂就會想吐。(取材自微博)

中國綜藝節目「中國好聲音」2012年開播後大受歡迎，其中廋澄慶（哈林）戰隊成員吳莫愁獨具個人特色，唱跳表現優異，一舉拿下全國總決賽亞軍，一夜成名。但在2018年後有三年時間鮮少出現幕前，原來她對自己音樂失去了初心，更坦承在焦慮期間一聽到音樂就會想吐。

香港01報導，吳莫愁近日接受媒體採訪時，坦言因為自己找不到對音樂的初心，找不到對音樂的美妙感覺，認為自己已失去了靈感，有感對觀眾有歉意，所以在當紅之時主動停下腳步，希望藉著休息把靈感帶回來。

吳莫愁還說，在退下來的焦慮過程中，曾對音樂沒有感覺了，更自爆當時不想聽歌，再聽就會想吐那種。

據悉，吳莫愁當紅時，曾上過紐約時報，她的形象還被展示在紐約時代廣場的電子大屏上，她獨特的造型和鮮明的舞台風格，更是被封為中國版「Lady Gaga」。據統計，吳莫愁在2012、2013 這兩年光是品牌代言費就高達了 1. 3億。

蟄伏了三年之後，吳莫愁終於復出幕前，於去年參加了「乘風破浪3」，今年也參加不少音樂綜藝節目，又推出新歌「化作風去遠方」，大受好評。

紐約時報 中國好聲音 香港

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