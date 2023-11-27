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戲說從頭／「新聞女王」成爆款 監製鍾澍佳：沒有佘詩曼就不會開拍

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼(右)在「新聞女王」中的表現獲讚。(取材自微博)
佘詩曼(右)在「新聞女王」中的表現獲讚。(取材自微博)

由港星佘詩曼、馬國明主演的TVB台慶劇「新聞女王」，開播後獲得許多好評，劇中直戳人心的職場經，讓該劇成為今年豆瓣上評分最高的港劇。總監製鍾澍佳談到女主角佘詩曼，直言她是最合適的女演員，更說如果沒有佘詩曼應該也不會開拍「新聞女王」。

新快報報導，「新聞女王」講述電視台新聞部的主播們除了播報、採訪新聞外，暗地裡拉幫結派、勾心鬥角的職場大戰。劇集開播後迅速引發關注，不少網友認為題材創新、節奏快，大誇「TVB終於打出了一副王炸」，口碑和熱度不斷竄升。

佘詩曼在劇中飾演能力卓越的資深主播文慧心，有頭腦有魄力有氣場，精采演技讓她再獲一波關注。

鍾澍佳表示，佘詩曼本身就是很大姐大的性格，很會照顧別人，在表演上也給到其他同事很多的鼓勵和幫助，這一點就是文慧心的特質，看起來高冷但內心很溫柔很溫暖，「從她的個人經歷、表演技巧、形象氣場，和對工作的認真、對表演的投入來看，她是唯一最適合演文慧心的人物。」

鍾澍佳透露，他在邀角時對佘詩曼說，這個劇本是為她量身打造，如果她不做，自己就不開拍這個劇，因為他想不到有哪個演員適合這個角色。

而佘詩曼劇中的「對家」馬國明，也是主創團隊一個得意的安排。劇中，馬國明飾演的梁景仁跟他本身的形象及以往的角色反差都挺大，為何選擇他來出演？鍾澍佳說，原因就在於角色跟馬國明很不一樣，所以才找他。「我們當導演的都知道，很多男演員演男一號都是正面角色，時間長了，演反派的各種可能性或是表演就都給藏起來了，他們也會想如果有機會演壞人就好了，所以這次能演壞人，他們就會很盡情地發揮出來。」

對於「新聞女王」爆火，鍾澍佳坦言，一開始只是想呈現不同行業都會有的職場生存狀態，「就是一個聚焦女性的群像劇，講述一群女性怎樣憑自己的努力，在很不容易生存的環境裡求生，追逐她們的夢想。」

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