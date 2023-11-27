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海清懶理爭議… 自曝演「我本是高山」後勁大 會影響很久

娛樂新聞組／即時報導
海清自曝演「我本是高山」的後勁很大。(取材自微博)
海清自曝演「我本是高山」的後勁很大。(取材自微博)

大陸戲骨級演員海清主演的「我本是高山」近日上映，很多人看了以後感觸良多。海清受訪時，自曝演這部電影的後勁很大，還說「張桂梅」會影響她很久很久。

「我本是高山」是根據「燃燈校長」張桂梅的事蹟改編的，眾所周知，張桂梅校長是「感動中國2020年度人物」，她的光榮事跡，多次被媒體報導，為大眾所熟悉。

「我本是高山」故事感人至深，不少觀眾看了以後潸然淚下，甚至還有人看了好幾遍。該片講述了她以「教書救人」為己任，引領大山深處的女孩們熱烈生長、打破命運牢籠的動人故事。

海清這次演張桂梅一角，她覺得收穫很大，海清坦言，張桂梅老師對自己的影響短期無法用語言總結，會持續很久很久。不得不說，這部戲後勁真的很大。

海清還說，如果可以重演一遍，他覺得自己的演技能再提高四、五十分。

據悉，海清為了演繹張桂梅校長，花了兩年的時間來體驗和準備角色，並且實地探訪張桂梅，親身感受張桂梅的人格魅力。

不過，「我本是高山」劇情被網友指出，有涉及污名化女性之嫌，故事原型的學生父親酗酒家暴，但在影片中酗酒家暴的人卻變成了學生母親。不少網友質疑這個改動一點也不合理。此外，由胡歌飾演張桂梅丈夫也惹來網友質疑「角色多餘，不如刪掉」。

家暴 胡歌

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