劉詩詩隔6年再披古裝 強壓劉宇寧撕衣、逼生孩子

劉詩詩穿著一身紅衣，英姿颯爽。(取材自微博)

憑藉「步步驚心」暴紅的女星劉詩詩 2019年生下兒子步步後，漸漸以家庭為主，就算產後復出也多是以拍攝雜誌、出席活動為主。近日，她的古裝新作「一念關山」定檔了，隨著預告的播放，劉詩詩將劉宇寧壓床撕衣的情節，也讓粉絲沸騰了。

被公認古裝美人的劉詩詩，暌違六年再度披上古裝，劇照中，一身紅衣的她，英姿颯爽，讓不少網友驚艷「果然是天選古裝人」、「夢回步步驚心若曦」。

「一念關山」講述朱衣衛前左史任如意（劉詩詩飾）因機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧飾）等人經歷生死、患難與共的故事。

據悉，劉詩詩飾演一個冷血、殺伐果斷的女俠，深信「這輩子不要輕易愛上男人，但一定要有屬於自己的孩子」。預告中可見劉詩詩為了完成生孩子的心願，竟在床上強壓劉宇寧，還逼問他「為什麼不願意跟我生孩子。」接著動手撕劉宇寧衣服，手指還在對方喉結上游移，讓劉宇寧嚇到求饒「這是強搶民男」。