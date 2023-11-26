吳宇森爆曾被徐克背叛：友誼是笑話
77歲香港導演吳宇森，今年底將推出執導新作「Silent Night」，這是他時隔20年再度重返好萊塢。早前吳宇森受訪時，罕見提到成名時的合作夥伴徐克，並說起二人友情的起伏以及遭受背叛的痛苦。
香港01報導，吳宇森受訪時，回顧到早年曾與許冠文一起導演「鬼馬雙星」，票房大賣後，電影公司便要求他繼續拍攝喜劇，雖然吳宇森認為自己並非喜劇導演，但因為需要工作，於是用兩周寫劇本、兩個月拍攝了「發錢寒」。
吳宇森直言，其實自己最想拍的是犯罪類型電影，但有人告訴他，當時不是時機，「所以我只能拍攝拳頭或枕頭兩種類型，即是功夫片或色情片。」
據報導，吳宇森的轉捩點來自「英雄本色」，吳宇森提到了拍檔兼好友徐克，「幸運地在1986年，我的好朋友徐克支持我拍攝『英雄本色』。那是我第一次拍攝這種風格的電影。」
吳宇森憶述當初自己非常欣賞徐克，二人更夢想改變香港電影，「我還在執導喜劇時，偶然看到徐克的電視電影，我覺得他是個天才。雖然從來沒見過他，但也向製片商強烈推薦他。」
「英雄本色」大賣後，吳宇森往後數年的黑幫殺手電影均取得空前成功，然而1990年上映的「喋血街頭」，票房卻再次慘敗。吳宇森表示，「應該是觀眾覺得『喋血街頭』過度沉重。在『喋血街頭』前，我所有電影都歌頌友誼，但這部劇探討關於友誼的考驗。因為當時我被一位好朋友背叛，製作『喋血街頭』時，反映的就是我的感受。」
報導說，曾傳「喋血街頭」的故事原是要拍成「英雄本色III」，卻遭徐克反對，但他自己執導了「英雄本色III夕陽之歌」。在記者追問下，吳宇森承認當時覺得被徐克背叛，「當時我頓覺友誼只是一個笑話，但只是當時的感受。後來，我並不在乎發生過的事情，也沒有對友誼失去信心。」
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