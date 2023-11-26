「狂飆」攬7獎成「尖叫之夜」贏家 張譯缺席…導演喊到齊

張頌文牽著「大嫂」高葉走紅毯。(取材自微博)

今年年初爆款劇「狂飆」在澳門 「尖叫之夜」又「狂飆」了，共拿下年度劇王、年度實力男演員等七大獎，堪稱最大贏家。引人關注的是，「狂飆」劇組現身紅毯時，唯獨缺席了男主角張譯，但導演竟說「人已經到齊」，撇清關係的做法，似乎坐實了張譯和「狂飆」劇組的矛盾。

其實，張譯和「狂飆」劇組的矛盾早已傳得沸沸揚揚，「狂飆」熱播期間，張譯被傳因為戲分不如張頌文，與劇組鬧翻。因此，該劇宣傳期間，他完全沒有發聲，連劇組的慶功宴也缺席。

不過，劇組問題絲毫不影響「狂飆」人氣，當晚，張頌文牽著「大嫂」高葉走紅毯，引發現場尖叫聲不斷。而在張譯獲獎時，高葉更是激動落淚。

除了「狂飆」之外，魏大勛成了當晚另一個贏家，他憑藉在「我的人間煙火」中出色的表演，獲得了年度青年男演員獎。在他上台領獎時，鏡頭還刻意給了他的女友秦嵐。只見秦嵐一開始還在低頭玩手機，後來也跟著機械式鼓掌。

另一對情侶白敬亭和宋軼也是忙著避嫌，兩人一起走紅毯時，白敬亭眼睛四處看就是不看宋軼，到了內場兩人一起上台時，又是零交流。直到宋軼發言時，鏡頭多次切到白敬亭，才把白敬亭逗笑了。

在其他獎項部分，成毅和虞書欣獲得了年度影響力男、女演員，張若昀和閻妮獲得年度男女演員，陳曉和郝蕾獲得年度品質男女演員。

電影單元，王一博和倪妮獲得年度男女主角，王傳君和文詠珊獲得年度男女配角，金晨獲得年度突破演員。