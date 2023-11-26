李榮浩「3分鐘連發10文」衝熱搜 網：真是操碎心的老爸爸…

李榮浩突然連發10條微博，秒衝熱搜。(取材自微博)

隨著疫情 解封，歌手們紛紛大辦演唱會，大陸歌手李榮浩近日也展開「縱橫四海」演唱會，吸引大批歌迷搶票。25日一早，李榮浩突然連續發布10條微博 ，內容不斷提到「我求你們了」，瞬間飆上熱搜榜，不少網友看完內容後，大呼「真是操碎心的老爸爸」。

李榮浩在第一篇貼文中提醒晚上要來杭州看演唱會的歌迷，最好能穿上保暖的內搭衣褲，「晚上的戶外太冷了，和白天完全不一樣，一定要多穿啊，秋衣秋褲全穿上，最好能有個羽絨服，不誇張，真的萬一熱了還能脫下來，最好再配個圍巾，反正一定要多穿啊，我求你們了」

隨後，李榮浩在短短三分鐘之內就發布了10條貼文，但內容完全一樣，似乎擔心歌迷沒有看到，或是不聽他的話，口氣顯得相當急迫與擔憂。

他連發10條微博的做法，讓不少網友嚇了一大跳，以為發生了什麼嚴重的事。得知他的用心良苦後，紛紛回覆，「哥別發了別發了，我們穿還不行嗎？穿10件夠不夠」，還有人笑稱他「真是操碎心的老爸爸」。

據悉，李榮浩十分寵粉，他曾為一個翹班跑來看他演唱會的歌迷，繳了200元人民幣的罰款，還叮嚀對方「以後一定要遵守紀律，好好工作。」一度掀起話題。