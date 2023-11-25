Baby捲瘋馬秀封殺再升級？ 再爆創投基金突注銷

Angelababy因為瘋馬秀事件，演藝工作幾乎全面停擺。(取材自微博)

中國人氣女星Angelababy (楊穎)因為被拍到在巴黎看瘋馬秀，遭到軟封殺，演藝工作幾乎全面停擺，甚至連微博帳號都遭被禁言，但她至今仍未作出任何回應。近日，她被發現有一間在2015年成立的創投基金突然注銷，引發網友揣測封殺再升級。

知名綜藝節目「奔跑吧」最新一季「奔跑吧生態篇」主持名單中，Baby被發現已被除名，據悉，她參與該節目錄製有近十年時間，可說是老班底。除此之外，近來大型時尚活動，亦不見Baby的蹤影，她幾乎完全消失在演藝圈了。

不只工作停擺，近日有媒體發現，一間在2015年5月成立的寧波星鎏股權投資 中心，旗下有由Angelababy創立的AB Capital旗下創投基金，但現在透過天眼App查示，該企業的狀態為注銷，而注銷原因則是決議解散。

據報導指出，該股權投資中心的執行事務合伙人為上海星彌資產有限公司，出資額高達1.8億人民幣(約2517萬美元)，經營範圍有股權投資、創業投資等。而在這個敏感時期被發現有商業變動，難免引起許多猜測，不少網友猜測難道封殺再升級？

另外，消失2個月的Baby近日突被拍到深夜出現在上海某醫院，疑似是帶著兒子小海綿急診。目擊貼文雖很快消失，但仍迅速引發網友議論。