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霸凌李玟惹怨 「好聲音」招商沒份將永久停播？

娛樂新聞組／綜合報導
李玟過世後，「好聲音」疑似霸凌她的錄音檔陸續曝光，讓粉絲氣炸，也嚴重影響該節目聲譽。(取材自微博)
李玟過世後，「好聲音」疑似霸凌她的錄音檔陸續曝光，讓粉絲氣炸，也嚴重影響該節目聲譽。(取材自微博)

娛樂圈近日迎來年末招商季，各大平台紛紛舉辦2024年計畫展示大會，為自家節目、劇集拉贊助，其中，浙江衛視也不例外，但有眼尖網友發現，浙江台並未給「中國好聲音」(以下簡稱「好聲音」)招商，不論是主辦單位發布的現場照或是大會節目單，都沒有看到「好聲音」身影。

天后李玟過世後，「好聲音」疑似霸凌她的錄音檔陸續曝光，引發輿論抨擊，該節目被迫停播，而停播後面臨贊助廠商的違約求償，據傳高達5億人民幣(約6992萬美元)。

3個月前，「好聲音」一度傳出復播消息，遭大批網友揚言抵制，結果到了時間，「好聲音」仍停播。就最新招商方案沒有「好聲音」這一點來看，網友似乎等到了他們期待的「永久停播」。

有網友直言，「好聲音」早就該結束了，還有網友吐槽，浙江衛視很多節目其實都可以停播了。

眾所周知，浙江衛視除了霸凌李玟，黑歷史不勝枚舉，包括2019年高以翔錄製「追我吧」時昏厥送醫不治；趙麗穎2014年參加「奔跑吧」落水遇險；陳偉霆在2018年跨年晚會上險跌落舞台等，讓不少網友直批浙江衛視是「殺人台」。

李玟 霸凌 中國好聲音

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