吸菸、挖鼻孔 新一代「古裝男神」醜照曝光 粉大喊幻滅

鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

憑古裝奇幻劇「遇龍」走紅的28歲中國男演員鄧為，陸續演過「長月燼明」、「長相思」等劇，高大帥氣外型，讓他晉身新一代「古裝男神」。近日，鄧為被狗仔陸續偷拍到「挖鼻孔」、吸電子菸照片，可說形象盡毀。

鄧為出道才3年，就合作過多位一線明星、演過多部爆款劇，他在「長相思」中演出深情男二「塗山璟」，與楊紫間的深情虐戀，讓他直接暴漲超過300萬粉絲，聲勢不輸當紅頂流男星。

高大帥氣的鄧為是新晉「古裝男神」。(取材自微博)

近日，鄧為搭擋女星向涵之，主演古裝劇「仙台有樹」，但被狗仔偷拍到「挖鼻孔」醜照，不光如此，他在讀劇本時又吸起電子菸，吞雲吐霧模樣，讓不少粉絲大喊幻滅。但也有網友為他說話，稱挖鼻孔是人之常情。

其實，鄧為不是第一次引起爭議，去年，他就被狗仔拍到路邊隨手丟菸蒂，為此火速公開道歉。此外，鄧為也曾被爆出在機場時對粉絲態度冷淡，又拿手機拍攝反拍對方，引發耍大牌質疑。

據悉，「仙台有樹」是一部大男主戲，擔綱演出的鄧為至今已有超過10套造型曝光，從翩翩公子、留鬍渣戴斗笠、入魔黑化穿黑斗篷，甚至是霸氣黑金戰甲，造型多變且應有盡有，讓粉絲看得目不暇給。