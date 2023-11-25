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蔡徐坤新歌訴苦「我迷失了」 網嗆：還敢出來？

娛樂新聞組／綜合報導
神隱3個月的蔡徐坤推出新歌「Spotlight」。(取材自微博)
神隱3個月的蔡徐坤推出新歌「Spotlight」。(取材自微博)

中國頂流男藝人蔡徐坤今年6月被爆出一夜情並叫女方墮胎風波，形象瞬間跌落谷底，重擊演藝事業，讓他不得不到海外繼續演唱會行程。近日，神隱3個月的蔡徐坤藉著推出新歌「Spotlight」復出，歌詞中提到「盛名而來，低谷而去」，疑似在吐露心情。

蔡徐坤新歌詞曲是他與友人聯手創作，部分歌詞寫到，「人潮，盛名而來，低谷而去」、「該何去何從，當夜色如冰，感覺就像獨自穿行，當某個時刻，他們說一切都會好起來，但感覺就像我迷失了」，字裡行間似乎在描寫他這段日子人氣滑落的心情。

新歌在短短時間內就獲得超過10萬人好評，有粉絲表示，這首歌不僅旋律動聽，且歌詞深刻，表達了蔡徐坤對生活的態度和對音樂的熱愛。但也有網友吐槽「還敢出來」。

隨著新歌專輯發送的寫真，亦引起網友關注。照片中，只見他酷帥卻孤單的坐在床上，在滿是樂器的房間想開窗探索外面世界。

據悉，蔡徐坤在被爆出一夜情並要求女方墮胎後，遭到中國官媒全面封殺，他在馬來西亞復出開唱時，曾在台上跟粉絲聊真心話，「我也是人，我也有需求。」一度掀起網友撻伐。

蔡徐坤 墮胎

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